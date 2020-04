Thermaltake presenteert m-atx-behuizing S100 met zijpaneel van gehard glas

Thermaltake voegt de S100 toe aan zijn assortiment. De m-atx-behuizing lijkt op de S300 en S500, maar is een kleinere variant. De behuizing heeft een inhoud van zo'n 40 liter en een zijpaneel van gehard glas.

Thermaltake komt met een zwarte uitvoering van de S100 en een witte Snow Edition. De behuizing heeft afmetingen van 44x22x41cm en is geschikt voor micro-atx- en mini-itx-moederborden. De stalen kast weegt inclusief het glazen zijpaneel 6,1kg. Aan de bovenkant zit een meshpaneel met stoffilter.

Er passen gpu's van 330mm lang in de kast, de cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 165mm en de voeding moet korter zijn dan 160mm. Aan de binnenkant is ruimte voor twee 3,5"-drives en twee 2,5"-drives. Het i/o-paneel aan de bovenkant heeft een usb 3.0-aansluiting, twee usb 2.0-poorten en audio-aansluitingen.

Aan de voorkant kunnen twee fans van 140mm of 120mm gemonteerd worden en aan de achterkant is ruimte voor een 120mm-ventilator. Thermaltake levert die laatste ventilator standaard mee. Bovenin kan een 200mm-radiator geplaatst worden, of twee 140mm- of 120mm-fans.

Wanneer de Thermaltake S100-behuizing uitkomt en wat de kast kost, is nog niet bekend. De grotere S300-uitvoering is al te koop geweest voor zo'n zestig euro. De kleinere S100-variant heeft vermoedelijk een vergelijkbare of lagere prijs.