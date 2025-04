Thermaltake toont behuizingen voor 'zwevende gpu' en voor kabelloze build

Thermaltake toont tijdens CES 2024 verschillende nieuwe behuizingen, waaronder een kast voor een 'kabelloze' build, een octagonale mATX-versie binnen de The Tower-reeks en een dualchamberkast waarin gpu's op drie verschillende plekken gemonteerd kunnen worden.

De The Tower 300 is een mATX-variant binnen de The Tower-serie van Thermaltake. In tegenstelling tot de andere modellen uit de behuizingenserie, heeft de The Tower 300 een octagonale vorm, waarbij de kast zowel verticaal als horizontaal gebruikt kan worden, mits er een apart verkrijgbare standaard gebruikt wordt. Het merk zegt tegen Tweakers dat de kast 'in de komende weken' beschikbaar komt, maar noemt nog geen prijzen.

Verder kondigt het merk de Ceres 330 TG aan, een ATX-behuizing waarbij de connectors voor het moederbord aan de achterkant zitten. Ook gaten voor kabels in het frame zijn afgestemd op het ATX-formaat en faciliteren builds waarbij de kabels grotendeels aan de achterkant van het moederbord weggewerkt kunnen worden. Het bedrijf laat weten dat onder meer de 'kabelloze' hardware van ASUS en MSI compatibel moet zijn met de kast.

Tot slot toont Thermaltake de CTE E600 MX, een midtowerbehuizing met drie bevestigingspunten voor een grafische kaart. Door middel van een PCIe 4.0-verlengkabel van 40cm kan een gpu onafhankelijk van het moederbord gepositioneerd worden. Thermaltake heeft drie bevestigingspunten in de kast verwerkt. Ook is het frontpaneel uitwisselbaar. Het bedrijf levert zowel een glazen voorkant als een meshpaneel.