Corsair introduceert twee compacte dualchamberbehuizingen in 2500-serie

Corsair komt met twee behuizingen in zijn 2500-serie. Beide cases beschikken over een dualchamberontwerp en bieden ruimte voor micro-ATX-moederborden. De behuizingen krijgen beide een adviesprijs vanaf 149,90 euro.

Corsair komt met een 2500X- en een 2500D-behuizing in deze nieuwe serie. Eerstgenoemde beschikt over glazen panelen aan de voor- en zijkant. De 2500D-behuizing is gericht op airflow en krijgt daarom een voorpaneel van mesh. Bij de 2500D is er bovendien ruimte voor twee 140mm-fans aan de voorkant, terwijl die ruimte bij de 2500X ontbreekt. Beide behuizingen lijken verder identiek. Ze hebben dezelfde afmetingen van 479x304x376mm en ondersteunen zowel mini-ITX- als micro-ATX-moederborden.

De twee cases hebben allebei een dualchamberontwerp, met het moederbord en de hardware aan de linkerkant van de behuizing. Aan de rechterkant, in een apart compartiment, zitten de voeding, opslagdrives en ruimte voor kabelmanagement. De behuizingen kunnen twee 2,5"-drives en twee 3,5"-hdd's kwijt, naast voedingen met een maximale lengte van 225mm. Daarnaast ondersteunen de kasten videokaarten van maximaal 400mm lang en cpu-koelers met een hoogte van maximaal 180mm.

De behuizingen zijn verder compatibel met de BTF-producten van ASUS en MSI's Project Zero-serie. Die bedrijven brengen in die series onder meer moederborden uit met connectors aan de achterkant, waardoor er geen stroomkabels zichtbaar op het moederbord geplaatst moeten worden. Dat helpt met kabelmanagement.

Corsair introduceert de behuizing verder met optionele houten accenten, die los verkrijgbaar zijn. Er komt ook een kit beschikbaar waarmee gebruikers hun videokaart verticaal kunnen monteren, extra optionele kabelmanagementkits en losse glazen panelen waarmee 2500D-eigenaren hun case kunnen ombouwen tot een 2500X. De meshpanelen van de 2500D lijken niet los beschikbaar te komen. De Corsair 2500X en 2500D gaan beide 149,90 euro kosten. Er komt ook een rgb-versie van de 2500X beschikbaar, die met rgb-fans wordt geleverd en 219,90 euro kost.

Corsair introduceert ook grotere dualchamberbehuizingen, die beschikbaar komen in de 6500-serie. De 6500X en 6500D komen beschikbaar voor 209,90 euro, terwijl een rgb-variant van de 6500X 289,90 euro gaat kosten. Tweakers heeft dinsdag een review van de Corsair 6500X gepubliceerd.