Corsair wil moederbedrijf van Fanatec overnemen

Corsair, maker van gamingapparatuur, wil het moederbedrijf van Fanatec, bekend van simracesturen en -pedalen, overnemen. Moederbedrijf Endor AG heeft 70 miljoen euro schuld en snel geld nodig. Over de overname wordt nog onderhandeld.

Endor AG kampt al langer met schulden. Het bedrijf verklaarde in april dat het last heeft van uitgestelde leveringen en uitgestelde productlicenties van Sony. Daardoor viel de omzet in 2023 lager uit dan verwacht.

Met hulp van Corsair moeten de problemen worden opgelost. De twee bedrijven hebben al een akkoord bereikt over een eerste investering om de acute geldproblemen bij Endor AG aan te pakken. Ondertussen wordt verder onderhandeld over het herstructureren van de 70 miljoen euro schuld van Endor AG. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat Corsair Endor AG overneemt, mits de transactie wordt goedgekeurd onder de Duitse wetgeving.

Endor AG ontsloeg in maart ceo Thomas Jackermeier als gevolg van de financiële problemen. Dat ontslag was een voorwaarde van de banken voor betalingsuitstel. Daardoor hoeft het bedrijf tot eind juni niet of minder te betalen voor leningen van banken. Daarnaast maakte Endor AG destijds bekend een chief restructuring officer aan te stellen, die het bedrijf moet herstructureren en winstgevend moet maken. Ook dat was een voorwaarde van de banken.