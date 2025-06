Corsair neemt noodlijdend Duits moederbedrijf van Fanatec over

Corsair heeft de noodlijdende Duitse hardwarefabrikant Endor AG overgenomen: het moederbedrijf achter simracingfabrikant Fanatec. Het is niet duidelijk hoeveel geld Corsair heeft betaald voor de overname.

In een persbericht van Endor AG staat te lezen dat Corsair alle bedrijfsactiviteiten overneemt. Het Amerikaanse bedrijf krijgt ook alle aandelen van buitenlandse dochterondernemingen in handen. Corsair neemt alle actieve arbeidsovereenkomsten bij Endor AG op zich en het vastgoed dat de Duitse fabrikant in bezit heeft, zal worden verkocht.

Endor AG kwam dit jaar in het nieuws vanwege financiële problemen. Het moederbedrijf van Fanatec moest eind juli uitstel van betaling aanvragen. De fabrikant had naar eigen zeggen een schuldenlast van meer dan 95 miljoen euro, terwijl het een jaaromzet van ongeveer 100 miljoen euro draait. Endor ging toen ook op zoek naar een koper. Corsair werkte dit jaar al samen met Endor AG om de acute geldproblemen bij de organisatie aan te pakken. Het Amerikaanse bedrijf had toen ook al plannen om de Duitse hardwarefabrikant over te nemen.