F1-gamecentrum met zestig racesimulatoren gaat op 1 juni open in Utrecht

Utrecht krijgt een F1 Racing Centre. In de locatie The Wall wordt op 1 juni een ruimte geopend waarin zestig racesimulatoren verdeeld over drie grids staan. Spelers kunnen hier met de F1 2019-game van Codemasters tegen elkaar racen.

De racesimulatoren van het F1 Racing Centre zijn gebaseerd op HP Omen-desktops die F1 2019 draaien en hebben een stuur en pedalen van Fanatec. De beelden worden weergegeven op een 4k-scherm en coureurs krijgen wind in hun gezicht om de race-ervaring echter te laten lijken. Spelers kunnen daarnaast met elkaar en met de instructeur communiceren via een headset.

Het F1 Racing Centre richt zich op groepen die voor 22 euro per persoon een 'Formule 1 Experience' van ongeveer een uur kunnen boeken. Ze krijgen dan onder begeleiding een briefing, vrije training, kwalificatie en een race, waarna een huldiging op een podium kan volgen.

Spelers kunnen kiezen uit zeventien circuits. Vanaf 10 juli kan er ook gekozen worden voor F1 2020 en kan er geracet worden op de circuits van Zandvoort en Hanoi.