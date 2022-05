Codemasters toont in documentaire hoe Circuit Zandvoort in F1 2020 is opgenomen

Codemasters geeft in een documentaire een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van de digitale versie van Circuit Zandvoort in F1 2020. Te zien is hoe de studio onder andere fotogrammetrie gebruikt, om de kleinste details op het circuit vast te leggen.

De Formule 1 zou dit jaar naar Nederland terugkeren, maar door de coronacrisis ging dat niet door. Wel is het circuit al klaargemaakt en voorzien van flinke aanpassingen. Ontwikkelaar Codemasters heeft dat proces op de voet gevolgd om het vernieuwde circuit in F1 2020 waarheidsgetrouw in F1 2020 op te kunnen nemen.

In de documentaire is onder andere te zien hoe F1-fotograaf Russell Batchelor het circuit stapje voor stapje vastlegt met zijn camera. Die foto's worden gebruikt als referentiemateriaal voor het digitale circuit. De kleinste details zoals de structuur van het asfalt en verflijnen kunnen zo overgenomen worden. Codemasters gebruikt de RealityCapture-software om het beeldmateriaal te verwerken in zijn game.

Volgens Codemasters is er dankzij de toepassing van fotogrammetrie veel meer data beschikbaar dan gebruikt kan worden bij de consoles van de huidige generatie. Die data kan bij games voor de next-genconsoles wel toegepast worden, met gedetailleerdere circuits tot gevolg. Codemasters gebruikt ook gegevens van Rijkswaterstaat en satellietbeelden voor de digitale weergave van Circuit Zandvoort. Ook krijgt de studio alle cad-bestanden van circuits aangeleverd door Formula One Management.

F1 2020 is vrijdag verschenen. De game is beschikbaar voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het spel bevat onder andere een nieuwe My Team-modus, waarin spelers als elfde team op de grid deelnemen aan het F1-kampioenschap. Ook heeft het spel splitscreenondersteuning voor lokale multiplayer. Tweakers publiceert volgende week een review van de game.