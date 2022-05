Erasmus Universiteit en TU Delft maken replica's van campus in Minecraft

De Erasmus Universiteit in Rotterdam en de TU Delft werken aan Minecraft-replica's van hun campussen. De universiteiten doen dit om studenten en personeel 'een gevoel van gemeenschap te bieden' tijdens de coronacrisis.

De digitale campus

De Rotterdamse universiteit schrijft dat het geheel een 1:1-namaak is van de Woudestein-campus in de stad. Het oversteken van de digitale campus zou dus evenlang duren als in het echte leven. De blokkenreplica omvat onder andere alle gebouwen van de campus, een geheim ondergronds labyrint, en een speurtocht naar de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Momenteel zijn er bovendien uitbreidingsplannen in de maak voor het Erasmus MC en het Erasmus University College. Daarnaast kunnen studenten en geïnteresseerden ideeën aandragen voor de virtuele Minecraft-campus. De 'eerste stenen' van de campus zijn gelegd door een klein team studenten van de Erasmus E-sportcommunity, schrijft de EUR. Een team van professionele Minecraft-bouwers hielp om het geheel af te maken.

De virtuele campus is volgens de universiteit niet alleen een leuk hobbyproject. Het heeft ook een praktische functie. Zo zal het gebruikt worden om geplande activiteiten te houden, zoals de Eurekaweek die in augustus plaatsvindt. Ook wordt de Minecraft-replica gebruikt om nieuwe studenten rond te leiden. Het team van de universiteit kijkt daarnaast naar mogelijkheden voor 'educatieve en onderzoeksdoeleinden'. De blokkencampus is bedoeld als 'creatieve ruimte' voor studenten om met elkaar in contact te komen. De digitale campus is momenteel nog niet open voor bezoek, maar Minecraft-spelers kunnen zich inschrijven voor updates over het project.

Verder laat de TU Delft weten dat die universiteit ook werkt aan een Minecraft-campus voor studenten en medewerkers. Werk aan deze replica begon in juni. Voor het project zijn zes studenten gerekruteerd, die allemaal aan de TU studeren. De digitale TU is gemaakt op basis van blauwdrukken, geodata, en Google Maps. De verwachting is dat de eerste digitale faciliteiten halverwege juli opengaan om te testen.