Het Kadaster stelt 3d-bestand van Nederland beschikbaar als open data

Het Kadaster heeft een 3d-model van Nederland beschikbaar gesteld als open data. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld 3d-visualisaties maken of analyses uitvoeren. De huidige versie is gebaseerd op luchtfoto's uit 2018 en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Het 3d-bestand is gepubliceerd door het Kadaster, een overheidsdienst die gegevens bijhoudt over grond, gebouwen en adressen. De kaart is gemaakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de TU Delft. Het bestand is beschikbaar op PDOK, een website waarop open datasets van de overheid worden gepubliceerd. Gebruikers kunnen daar delen van de kaart downloaden. De informatie wordt geleverd als CityJSON-bestand.

PDOK meldt dat het 3d-bestand onder andere is gebaseerd op topografische informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De gebouwen zijn gebaseerd op informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Vervolgens is de hoogte automatisch gegenereerd op basis van luchtfoto's en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De huidige versie van het bestand maakt gebruik van luchtfoto's uit 2018 en het bestand wordt een keer per jaar geactualiseerd.

Het bestand kan onder andere gebruikt worden voor het maken van 3d-visualisaties. Daarnaast is het geschikt voor het analyseren van schaduwen, zonnepotentie of geluidsmodellen. Gemeenten kunnen het bestand ook gebruiken voor het uitvoeren van projecten, schrijft PDOK. Uiteraard kunnen 'gewone' gebruikers de kaart ook downloaden om te bekijken.

Momenteel is er alleen een volledig basisbestand beschikbaar dat terreinen, water, wegen en gebouwen bevat. Op een later moment komen er nog versies beschikbaar die alleen modellen van gebouwen bevatten, al dan niet met hoogtestatistieken. Het is nog niet bekend wanneer deze worden gepubliceerd.