Ministerie publiceert digitaal overzicht van alle verkeersborden in Nederland

De Nederlandse overheid maakt een overzicht van alle verkeersborden in Nederland beschikbaar. In het overzicht staan onder andere de locatiegegevens en aanduidingscodes van verkeersborden. De informatie wordt gratis als open data beschikbaar gesteld.

Het overzicht is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gegevens komen deze week beschikbaar via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verbeteren van verkeersapps of navigatiesystemen. Zo kunnen bijvoorbeeld accurate snelheidslimieten of informatie over parkeermogelijkheden aan dergelijke apps worden toegevoegd. Ook wegbeheerders en -gebruikers kunnen de data gebruiken voor eigen doeleinden. De informatie wordt in ieder geval de komende twee jaar up-to-date gehouden, hoewel deze periode eventueel verlengd kan worden.

In eerste instantie komen de gegevens over alle verkeersborden langs provinciale en hoofdwegen. Ook de verkeersborden in de 130 grootste gemeenten van Nederland komen direct beschikbaar in het overzicht. 'Na de zomer' worden de verkeersborden in de overige gemeenten toegevoegd aan het overzicht. Er komt ook een app beschikbaar waarmee bijvoorbeeld tijdelijke verkeersborden aan de dataset toegevoegd kunnen worden. De overheid schrijft dat voor het doorvoeren van wijzigingen onder andere autorisatiecodes nodig zijn, maar gaat verder niet in op de werking van deze app.