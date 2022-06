343 Industries reageert op kritiek op graphics van Halo Infinite

Ontwikkelaar 343 Industries heeft gereageerd op de kritiek op Halo Infinite. Veel gamers reageerden negatief op de graphics van dat spel. De studio schrijft dat het 'in veel opzichten' instemt met de kritiek maar dat het nog geen concrete antwoorden heeft.

In een blogpost meldt de ontwikkelaar dat het 'de feedback van de community heeft gehoord' wat betreft de graphics van Halo Infinite. Daarbij maakt de ontwikkelaar onderscheid tussen kritiek op de art style van de game en negatieve reacties op de grafische fidelity van de game. Over dat eerstgenoemde stelt de ontwikkelaar dat er bewust is gekozen voor een meer 'klassieke' stijl, die vergelijkbaar moet zijn met de originele trilogie. Deze keuze heeft het bedrijf gemaakt op basis van 'lessen uit Halo 4, Halo 5 en Halo Wars 2', samen met feedback uit de community. Deze klassieke art style levert volgens 343 Industries 'een levendiger kleurenpalet', 'schonere' modellen en objecten met minder noise op. Het bedrijf schrijft dat het achter deze beslissing staat.

Ook reageert de studio op de negatieve reacties over de grafische kwaliteit van de game. Het bedrijf noemt onder andere de analyse van Digital Foundry. Onder de kritiek vallen onder andere personages en in-game objecten die er 'plat', plastic-achtig en simplistisch uitzien, zo schrijft de ontwikkelaar. Ook had de community kritiek over de 'saaie verlichting' en zichtbare pop-in van objecten. 343 Industries schrijft dat de studio 'in veel opzichten' instemt met de kritiek. "We hebben werk te doen om een aantal van deze gebieden aan te pakken en de grafische fidelity en algemene presentatie van het eindproduct te verhogen."

Daarnaast schrijft het bedrijf dat bij de gameplaydemonstratie een work-in-progress-build werd gebruikt die 'meerdere weken oud' was. In die build moesten 'verschillende grafische elementen en spelsystemen nog worden afgewerkt'. De studio schrijft dan ook dat aan enkele van de bovenstaande aspecten al werd gewerkt, hoewel de kritiek ook 'nieuwe inzichten' heeft opgeleverd. Het ontwikkelteam neemt dit naar eigen zeggen 'erg serieus' en is momenteel de kritiek aan het evalueren. De ontwikkelaar zegt nog geen concrete antwoorden of resultaten te delen, maar hoopt zo snel mogelijk met antwoorden te komen.

Verder benoemt de studio nogmaals dat de singleplayercampagne van Halo Infinite op 4k-resolutie met 60fps draait op de Xbox Series X, maar dat dit niet zozeer geldt voor de pc-versie, die 'genoeg instellingen zal krijgen om de spelervaring aan te passen'. Eerder deze week verschenen ook geruchten dat de multiplayer van Halo Infinite op 120fps zal draaien op de Series X. In de komen de maanden zal de ontwikkelaar naar eigen zeggen verder ingaan op onderdelen van het spel, waaronder de multiplayermodus. Halo Infinite komt eind dit jaar uit voor de Xbox Series X, Xbox One en de pc via Steam en de Microsoft Store. De game wordt ook onderdeel van de Xbox Game Pass.

De gameplayonthulling van Halo Infinite ontving veel kritiek vanwege zijn graphics