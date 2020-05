Microsoft gaat maandelijks informatie geven over nieuwe Xbox-console en games

Microsoft gaat vanaf mei iedere maand in een videostream informatie bekendmaken over de Xbox Series X en games waaraan de Xbox Game Studios en andere studios werken. Ook zal de maandelijkse stream nieuws brengen over Xbox Game Pass en Project xCloud.

Donderdag 7 mei om 17:00 uur Nederlandse tijd begint de eerste uitzending van wat Microsoft Xbox 20/20 noemt. Daarin zal de eerste gameplay van de Xbox Series X te zien zijn, onder andere van Ubisofts Assassin's Creed Valhalla. Verder belooft Mircosoft trailers en sneakpeeks van veel andere uitgevers en onafhankelijke ontwikkelaars.

De ontwikkelaars zullen uitleg geven over hoe hun games van de Xbox Series X gebruik zullen maken. Ook zegt Microsoft dat alle games die getoond worden, Xbox Series X Optimized zijn. Het zal dus ook gaan om games die voor de Xbox One uitkomen, maar die verbeteringen krijgen voor de nextgenconsole. Games kunnen bijvoorbeeld ondersteuning krijgen voor een 4k-resolutie met maximaal 120fps en hardwarematige raytracing.

Daarna blijft Microsoft maandelijks informatie geven over de Xbox Series X en nieuwe games. In juli volgt een uitzending waarin tijd wordt vrijgemaakt om te laten zien waar de Xbox Game Studios aan werken. Microsoft heeft vijftien eigen studio's en die werken allemaal aan games voor de nieuwe Xbox. Een aantal van de studio's zal in juli gameplay tonen. Ook belooft Microsoft 'gloednieuwe' aankondigingen van games.

Microsoft benadrukt nog eens dat het de bedoeling is dat de Xbox Series X tijdens de feestdagen dit jaar uitkomt. Xbox-topman Phil Spencer zei dat vorige week ook al in een interview. Toen liet hij weten dat games wel vertraging kunnen oplopen, maar de nieuwe aankondiging stelt dat Halo Infinite gelijktijdig met de console uitkomt. Die game lijkt dus geen vertraging op te lopen.