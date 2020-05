Phil Spencer: Xbox Series X loopt geen vertraging op door coronavirus

De release van de de Xbox Series X aan het eind van dit jaar wordt niet uitgesteld door de coronacrisis, zegt Microsoft-vicepresident Phil Spencer. Wel verwacht hij problemen met de releasedatums van games zelf.

Phil Spencer, de baas van de gamingtak van Microsoft, zegt in een interview met CNBC dat hij niet bang is dat Microsoft de release van de console moet uitstellen. "Over het algemeen denk ik dat we nu zitten waar we moeten zitten", zegt Spencer. Desondanks wil het bedrijf de veiligheid van werknemers voorop zetten. "We gaan niet harder doorzetten als er dingen nog niet helemaal klaar zijn."

Spencer ziet meer obstakels in de ontwikkeling van games zelf. Dat is 'een grotere onbekende'. "Gameproductie is een activiteit op grote schaal, je komt met honderden mensen samen en moet creatief zijn met elkaar." De productie van games kan daardoor vertraging oplopen, waarschuwt Spencer.

De Xbox Series X moet eind dit jaar uitkomen, ongeveer tegelijk als met de PlayStation 5. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Hoewel beide consoles voorlopig geen vertraging oplopen is dat bij sommige games inmiddels al wel het geval. Zo werd The Last of Us Part II uitgesteld met drie weken, net als de samoeraigame Ghost of Tsushima.