Xbox Series X kan framerate van sommige bestaande games verdubbelen tot 120fps

Sommige games die via backward compatibility draaien op de Xbox Series X, krijgen een verdubbeling van de oorspronkelijke framerate. Het kan gaan om 30fps-games die op 60fps zullen draaien en om 60fps-games die 120fps zullen halen.

Microsoft zegt nog niet welke games de framerateverdubbeling krijgen, maar in een nieuwe blogpost over backward compatibility zegt de consolemaker dat het om 'een select aantal titels' gaat. Het zou kunnen gaan om games die voor de Xbox One zijn verschenen en op die console maximaal 30fps of 60fps halen. Met een update zouden die dan op 60fps of 120fps kunnen draaien op de Series X. Ook kan het gaan om oudere games voor de Xbox 360 of de oorspronkelijke Xbox.

Eerder maakte Microsoft al bekend dat de Xbox Series X alle games kan draaien die voor de Xbox One zijn gemaakt. Verder draaien ook alle Xbox 360- en Xbox-games die al backward compatibel zijn gemaakt. Volgens Microsoft is er inmiddels 100.000 uur getest met duizenden games op de nieuwe console. Voor de release aan het eind van dit jaar moet dat opgelopen zijn tot 200.000 testuren en de complete bibliotheek van games die backward compatibel zijn, moet dan getest zijn.

Alle games hebben op de nieuwe console de beschikking over de volledige rekenkracht van de cpu en gpu, zegt Microsoft. Games met een variabele resolutie zullen bijvoorbeeld dankzij de nieuwe hardware op hun maximale resolutie draaien. Microsoft belooft ook veel kortere laadtijden dankzij de snelle ssd in de Xbox Series X.

Microsoft benadrukt ook weer dat de nieuwe console hdr kan toevoegen aan games die dat oorspronkelijk niet ondersteunen. In maart gaf de consolemaker daar al uitleg over. Het werkt met algoritmes en volgens ervaringen van Digital Foundry ziet de hdr-ervaring er overtuigend uit.