Onder de noemer Project xCloud werkt Microsoft al jaren aan een eigen streamingdienst voor games. Je hebt daarvoor geen console of game-pc nodig; de games draaien op servers van Microsoft en worden via een app naar je smartphone of tablet gestreamd. Eind april begon een gesloten bètatest in Nederland en Microsoft maakte bekend dat het streamen van games later dit jaar onderdeel wordt van het Game Pass-abonnement.

Wij kregen toegang tot de bèta en gingen aan de slag. In deze preview praten we je bij over onze praktijkervaringen en bespreken we de gebruikte techniek, die duidelijk verschilt van concurrerende diensten. Ook blikken we vooruit op de vernieuwingen die er nog aan zitten te komen voor xCloud, zoals een client voor Windows 10.

De bètatest van Project xCloud werkt via Microsofts Xbox Game Streaming-app voor Android. Die app is voor iedereen beschikbaar en iedereen kan hem gebruiken om games van een eigen Xbox-console naar een smartphone of tablet te streamen. Het Project xCloud-gedeelte is echter alleen beschikbaar voor wie zich heeft ingeschreven voor de bèta en vervolgens een uitnodiging heeft ontvangen. Je kunt je nog altijd inschrijven voor de testfase. Hoewel Microsoft niet bekendmaakt hoeveel plekken er zijn, zegt het bedrijf de test steeds uit te breiden.

De interface van de app voor Project xCloud is eenvoudig. Bovenin staat een galerij met games die je onlangs hebt gespeeld, zodat je snel kunt terugkeren. Daaronder staat een aantal aanbevelingen en daar weer onder een lange lijst met alle beschikbare games. We tellen momenteel 97 games. Het is een gevarieerd aanbod, van omvangrijke rpg's en bekende shooters tot kleine platformers. Veel van de games die via xCloud speelbaar zijn, zitten ook al bij het Game Pass-abonnement, maar er zijn ook titels die daar niet bij inbegrepen zijn.

Project xCloud zal ook naar iOS komen en er is een test aan de gang op het platform van Apple, maar die verloopt via het Testflight-platform, waarmee alleen betrekkelijk kleinschalige tests mogelijk zijn. De huidige versie van Project xCloud is niet bedoeld voor grote schermen als pc's en tv's. Toch is het al wel mogelijk om op een tv te spelen, door de app bijvoorbeeld te sideloaden op een Nvidia Shield.