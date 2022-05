Microsoft test Xbox Cloud Gaming-bèta voor pc's via Xbox-app voor Windows

Microsoft brengt een Insider-versie van zijn Xbox-app voor Windows uit, waarin Xbox Cloud Gaming wordt geïntegreerd. Xbox Insiders met een Game Pass Ultimate-abonnement kunnen de cloudgamingdienst nu op hun Windows-pc's gebruiken via die applicatie.

Microsoft maakt de Xbox-app met Xbox Cloud Gaming beschikbaar voor Insiders in 22 verschillende landen, waaronder Nederland en België. De dienst laat gebruikers via de cloud Xbox-games spelen. Gebruikers hebben daarvoor een Game Pass Ultimate-abonnement en een compatibele draadloze of bedrade controller nodig.

De geüpdatete Xbox-app krijgt een 'cloud games'-sectie, waar gebruikers alle games uit Microsofts cloudgamingdienst kunnen bekijken en spelen. De app weergeeft ook controller- en netwerkinformatie en Microsoft voegt 'sociale features' toe aan de vernieuwde Xbox-applicatie. Gebruikers kunnen ook multiplayeruitnodigingen sturen naar vrienden.

Xbox Insiders kunnen de nieuwe Xbox-app uitproberen door zich in te schrijven voor 'Windows Gaming'-previews in de Xbox Insider Hub-app. Mensen die geen lid zijn van het Insiders-programma, kunnen de cloudgamingdienst al op hun pc gebruiken via een webbrowser. Naar verwachting wordt de Xbox Cloud Gaming-dienst in de komende maanden voor iedereen geïntegreerd in de Xbox-app voor Windows.