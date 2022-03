Microsoft kondigt nieuwe Xbox-divisie aan die cloud-native games gaat uitgeven

Microsoft heeft een nieuwe Xbox Game Studios-divisie aangekondigd. Deze gaat zich richten op het uitgeven van 'cloud-native games'. Kim Swift gaat de divisie leiden. Zij werkte eerder bij Valve en ging later aan de slag bij Google Stadia.

Microsoft zegt in een video voor ontwikkelaars dat de clouddivisie gaat samenwerken met studio's om cloud-native games te ontwikkelen die 'ervaringen bieden die alleen mogelijk zijn met cloudtechnologie'. Die titels moeten vervolgens exclusief naar het Xbox-ecosysteem komen, schrijft VGC. De divisie wordt onderdeel van Xbox Game Studios Publishing en Microsoft gaat betrokken ontwikkelaars onder meer ondersteunen bij het ontwikkelproces.

Momenteel biedt Microsoft al cloudgaming via zijn Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Via Xbox Cloud Gaming worden daarmee consolegames op servers gedraaid en gestreamd naar de consoles of pc's van gebruikers.

Kim Swift, het hoofd van de nieuwe divisie, noemt dat 'het laaghangende fruit van cloudcontent'. Swift werkte eerder bij Valve aan Portal en Left 4 Dead en werkte tot mei vorig jaar bij cloudgamingdienst Google Stadia. Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Swift aan de slag zou gaan bij Xbox Game Studios en zich zou gaan richten op cloudgames.

Met cloud-native games kunnen bepaalde delen van een game in de cloud verwerkt worden, vertelt Swift. Zo kunnen runtime calculations uitgevoerd worden in de cloud. Daarmee zouden zaken als grafische rendering, verlichting, destruction, het gedrag van npc's, procedural generation en andere gameaspecten in real time geregeld worden via de cloud. De cloud kan volgens Swift ook ingezet worden tijdens het ontwikkelproces, bijvoorbeeld met QA-bots op basis van machinelearning die het testen van games moeten versimpelen.

Kim Swift zegt dat dit een langetermijnproject wordt en dat cloudgaming momenteel nog in de kinderschoenen staat. Ze zegt wel dat het bedrijf klaar is om samen te werken met ontwikkelaars die cloudgames willen maken. Microsoft is overigens niet het enige bedrijf dat aan cloud-native games werkt. Ubisoft kondigde omlangs zijn Scalar-platform aan, dat een soortgelijk doel dient.