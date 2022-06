Microsoft werkt aan ondersteuning toetsenbord en muis voor Xbox Cloud Gaming

Microsoft gaat ondersteuning voor toetsenbord en muis toevoegen aan Xbox Cloud Gaming. Ontwikkelaars worden aangespoord om ondersteuning voor dergelijke randapparatuur toe te voegen. Officieel is de dienst op pc's momenteel alleen met een controller te gebruiken.

De komst van ondersteuning voor toetsenbord en muis wordt kort genoemd in een video van Microsoft over het optimaliseren van Xbox-gamestreaming. Ontwikkelaar Morgan Brown roept daarin gameontwikkelaars op om hun games compatibel te maken met de randapparatuur, zodat pc-gebruikers die games straks met toetsenbord en muis kunnen spelen.

Wanneer de functionaliteit beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Xbox Cloud Gaming is halverwege vorig jaar beschikbaar op de pc via browsers en via de Xbox-app. De dienst is onderdeel van het Game Pass Ultimate-abonnement dat dertien euro per maand kost. Er zijn momenteel 373 games beschikbaar binnen Game Pass die met cloudstreaming werken. Dat is zo'n 80 procent van het totale aanbod.

Momenteel hebben gebruikers officieel een controller nodig voor Xbox Cloud Gaming op pc's. Met een onofficiële extensie voor Chrome is het al wel mogelijk om toetsenbord en muis te gebruiken. De extensie is meer dan 80.000 keer gedownload en krijgt over het algemeen positieve reviews.