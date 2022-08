Microsoft test in buitenland 'Family'-variant Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft gaat als test een Xbox Game Pass 'Family'-abonnement aanbieden in Ierland en Colombia. Daarbij krijgen maximaal vijf spelers een abonnement op de spellendienst voor een lagere totaalprijs dan een individueel abonnement.

De mensen met wie het 'Family'-abonnement gedeeld wordt, moeten in hetzelfde land verblijven als de hoofdabonnee, waardoor de test beperkt is tot deze twee landen. Het is een feature voor Game Pass Ultimate-abonnees. Dat abonnement kost normaliter 12,99 euro per maand en deze deelbare variant kost in Ierland 21,99 euro per maand. Iedereen krijgt in dit scenario een Ultimate-abonnement.

Alleen de hoofdabonnee betaalt en degenen met wie het gedeeld wordt, moeten de hoofdabonnee weer betalen, soortgelijk aan Family-abonnementen bij andere diensten. Microsoft stelt niet de voorwaarde dat spelers een huishouden moeten delen, zoals bijvoorbeeld het geval met het Spotify Family-abonnement.

Xbox Game Pass geeft spelers toegang tot enkele honderden Xbox-games op de consoles. De lijst met beschikbare games is veranderlijk: games komen erbij en andere games gaan weer weg. Het basisabonnement kost 9,99 euro per maand en er kan ook een pc-variant aangeschaft worden. Voor 12,99 hebben gebruikers Game Pass Ultimate, dat de twee varianten combineert, multiplayertoegang in de vorm van Xbox Live Gold biedt en cloudgaming toevoegt.

Volgens eerdere geruchten van Windows Central overweegt Microsoft 'al langere tijd' om dit abonnement uit te brengen. Het nieuws volgt kort nadat Sony zijn nieuwe PlayStation Plus-abonnementsvormen heeft onthuld.