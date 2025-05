Topman Sony: PlayStation Plus kan levenscyclus games helpen optimaliseren

Een topman van Sony stelt dat gameontwikkelaars via PlayStation Plus de levenscyclus van hun game kunnen optimaliseren. Sony gelooft nog in een premiumrelease van een game en verwacht dat games pas na enkele maanden beschikbaar zullen zijn via de abonnementsdienst.

Shuhei Yoshida benadrukte tijdens een interview van GameIndustry.biz dat de Japanse fabrikant van de PlayStation nog steeds gelooft in de premiumrelease van een gametitel. Pas als de verkoop van een uitgebrachte game daalt, is volgens Yoshida de tijd rijp om de game toe te voegen aan de online catalogus van PlayStation Plus, zodat de game alsnog een breed publiek bereikt.

Yoshida verwijst tijdens het gesprek naar eerdere ervaringen bij Sony, toen hij de levenscyclus van films hielp beheren. "Een film komt eerst uit in de bioscoop, daarna naar pay-per-viewdiensten of een abonnementsdienst, om vervolgens naar de televisie te gaan. Elke keer volgen er nieuwe inkomsten en bereikt de titel meer mensen", zegt hij. Volgens de man geldt dezelfde filosofie voor games en Sony moedigt gameontwikkelaars aan om gebruik te maken van de abonnementsdiensten van het bedrijf om de levenscyclus van games te verlengen.

Volgens Yoshida is een PlayStation-game zoals Stray een uitzondering op de regel en betreft dit een experiment. Deze game kwam in juli uit voor PlayStation-consoles en de pc. Op de PlayStation-consoles was de game onmiddellijk inbegrepen bij de Plus Extra en Plus Premium-abonnementen.