Microsoft: Sony betaalt ontwikkelaars om games niet op Game Pass te zetten

Microsoft claimt dat Sony ontwikkelaars betaalt voor 'blokkeerrechten' die voorkomen dat games op Xbox Game Pass uitkomen. Microsoft deed de bewering in een document dat het heeft ingediend bij de Braziliaanse overheid.

Microsoft claimt in het document, een reactie op Sony's bezwaren tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft, bij punt 60 dat Sony ontwikkelaars betaalt om games niet op Game Pass te zetten. "Microsofts vermogen om Game Pass verder uit te breiden, is gehinderd door de wens van Sony om die groei te remmen. Sony betaalt voor blokkeerrechten om te voorkomen dat ontwikkelaars inhoud toevoegen aan Game Pass en andere concurrerende abonnementsdiensten."

Sony heeft nog niet gereageerd op de claim. Het is onbekend wat Microsoft precies bedoelt. Vermoedelijk gaat het om een clausule in contracten die bepaalt dat ontwikkelaars games die op Sony's eigen PlayStation Plus uitkomen, niet ook op Game Pass verschijnen, gokt The Verge.

Het argument maakt deel uit van de verdediging van Microsoft. Sony heeft bezwaar tegen de overname en beargumenteert dat onder meer door te zeggen dat de Call of Duty-franchise 'een genre op zichzelf is'. Volgens Microsoft is dat onzin en zijn er veel games als CoD. Bovendien zei Microsoft al eerder CoD-games te willen blijven uitbrengen op de PlayStation. Dat levert volgens het bedrijf meer omzet op dan Call of Duty exclusief uit te brengen op Game Pass.

Microsoft verdedigt zich tegen de argumenten van Sony om de overname erdoor te krijgen. Allerlei overheidsinstanties moeten de overname nog goedkeuren, waaronder dus die in Brazilië. Microsoft kondigde in januari aan Activision Blizzard te willen overnemen. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor de game-uitgever.