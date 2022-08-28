Gelekte afbeelding wijst op Xbox Game Pass-abonnement voor vrienden en familie

Er is een afbeelding opgedoken van een Xbox Game Pass-abonnementsformule met een ‘Friends & Familiy’-aanduiding. Dat kan erop wijzen dat Microsoft werkt aan een Game Pass-abonnement dat gedeeld kan worden met vrienden en familieleden.

De afbeelding werd ontdekt door Twitter-gebruiker Aggiornamenti Lumia. Eerder deze zomer bleek al dat Microsoft testen aan het doen was met een soortgelijk ‘Familiy’-abonnement in Ierland en Colombia. Bij dat abonnement zouden maximaal vijf spelers een abonnement op de dienst kunnen krijgen voor een lagere totaalprijs in vergelijking met een individueel Game Pass Ultimate-abonnement. De personen met wie dat ‘Family’-abonnement wordt gedeeld, moeten wel in hetzelfde land als de hoofdabonnee verblijven. Het is niet duidelijk of Microsoft dezelfde regels zal hanteren bij de vermoedelijke ‘Friends & Family’-abonnementsformule.

Het Game Pass Ultimate-abonnement kost voor een individuele gebruiker 12,99 euro per maand. De 'Family'-variant waar Microsoft mee test, kost in Ierland 21,99 euro per maand. Elk account dat van dit abonnement gebruikmaakt, krijgt een Ultimate-abonnement. De geruchten dat Microsoft aan een Xbox Game Pass-abonnement werkt voor gezinnen zijn er al sinds de maand april. Toen ging het vermoedelijk enkel om een abonnement dat gedeeld kon worden met vijf andere personen binnen hetzelfde huishouden.

Xbox Game Pass geeft spelers toegang tot enkele honderden Xbox-games op de consoles. De lijst met beschikbare games is veranderlijk: games komen erbij en andere games gaan weer weg. Het basisabonnement kost 9,99 euro per maand en er kan ook een pc-variant aangeschaft worden. Voor 12,99 hebben gebruikers Game Pass Ultimate, dat de twee varianten combineert, multiplayertoegang in de vorm van Xbox Live Gold biedt en cloudgaming toevoegt.