Gelekte afbeelding wijst op Xbox Game Pass-abonnement voor vrienden en familie

Er is een afbeelding opgedoken van een Xbox Game Pass-abonnementsformule met een ‘Friends & Familiy’-aanduiding. Dat kan erop wijzen dat Microsoft werkt aan een Game Pass-abonnement dat gedeeld kan worden met vrienden en familieleden.

De afbeelding werd ontdekt door Twitter-gebruiker Aggiornamenti Lumia. Eerder deze zomer bleek al dat Microsoft testen aan het doen was met een soortgelijk ‘Familiy’-abonnement in Ierland en Colombia. Bij dat abonnement zouden maximaal vijf spelers een abonnement op de dienst kunnen krijgen voor een lagere totaalprijs in vergelijking met een individueel Game Pass Ultimate-abonnement. De personen met wie dat ‘Family’-abonnement wordt gedeeld, moeten wel in hetzelfde land als de hoofdabonnee verblijven. Het is niet duidelijk of Microsoft dezelfde regels zal hanteren bij de vermoedelijke ‘Friends & Family’-abonnementsformule.

Het Game Pass Ultimate-abonnement kost voor een individuele gebruiker 12,99 euro per maand. De 'Family'-variant waar Microsoft mee test, kost in Ierland 21,99 euro per maand. Elk account dat van dit abonnement gebruikmaakt, krijgt een Ultimate-abonnement. De geruchten dat Microsoft aan een Xbox Game Pass-abonnement werkt voor gezinnen zijn er al sinds de maand april. Toen ging het vermoedelijk enkel om een abonnement dat gedeeld kon worden met vijf andere personen binnen hetzelfde huishouden.

Xbox Game Pass geeft spelers toegang tot enkele honderden Xbox-games op de consoles. De lijst met beschikbare games is veranderlijk: games komen erbij en andere games gaan weer weg. Het basisabonnement kost 9,99 euro per maand en er kan ook een pc-variant aangeschaft worden. Voor 12,99 hebben gebruikers Game Pass Ultimate, dat de twee varianten combineert, multiplayertoegang in de vorm van Xbox Live Gold biedt en cloudgaming toevoegt.

Xbox Game Pass

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-08-2022 12:04 50

28-08-2022 • 12:04

50

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Reacties (50)

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snmght 28 augustus 2022 12:08
Dat zou ik toejuichen! Hebben hier nu twee abonnementen lopen, een voor mij en een voor onze oudste zoon. :)
Lexan @snmght28 augustus 2022 12:22
Je zou ook een Xbox/ Microsoft account kunnen instellen als home xbox, dan kunnen games en abonnementen (zoals gamepass) met elkaar gedeeld worden, scheelt weer een abonnement :)
Bartkramer0103 @Lexan28 augustus 2022 12:23
Kan er met deze manier op 2 devices tegelijk een game worden gespeeld?
RefriedNoodle @Bartkramer010328 augustus 2022 12:41
Ja, ik doe dit altijd met m'n zoon.

Zoon's Xbox is de home console van mijn account, maar hij logt altijd in met z'n eigen account. Omdat het de home Xbox is van mijn account, mag hij met zijn account alles spelen wat op mijn account staat (inclusief gekochte games en GamePass games).

Mijn eigen Xbox is dus géén home console, maar op elke Xbox waar je inlogt met je eigen account, heb je toegang tot je eigen games en GamePass games.

Het voordeel is dat beide consoles ook dezelfde games tegelijk kunnen spelen (dus ik hoef een spel maar 1x digitaal (niet fysiek) aan te schaffen, en zoon & ik kunnen het spelen, ook tegelijk). Twee nadelen zijn dat mijn Xbox nu niet werkt zonder internetverbinding (want elke non-home-console moet verifiëren of je rechten op je games hebt), en dat alleen mijn account op mijn Xbox kan spelen (want elke andere account op mijn console heeft geen games in de library, buiten games op die account zelf natuurlijk).

Deze twee nadelen zouden worden weggenomen door deze nieuwe abonnementsvorm van Microsoft, maar ik kan er wel mee leven dus voor mij heeft het geen toegevoegde waarde.
MissMe NL @RefriedNoodle28 augustus 2022 13:54
Idd doe dit ook al jaren met een goede vriend. Eigenlijk op elk console. Op de switch en ps4/5 kan het ook zo.
JPS2K5 @RefriedNoodle29 augustus 2022 07:49
Ik weet het niet meer heel zeker, maar volgens mij is het zo dat die non-home xbox wel kan spelen en spellen heeft als de eigenaar van de games ook daadwerkelijk ernaast is ingelogd. Of dat met gamepass ook opgaat weet ik echter niet, nooit geprobeerd.

Maar ik heb mijn home x-box in Zuid-Afrika staan en tevens zelf twee accounts. Eentje heb ik destijds gebruikt om USA dingen aan te schaffen, en als ik die account inlg hier dan ziet mijn gamepass account ze ook en zijn ze te gebruiken.

Friends & Family account gaat voor mij dus niet werken als iedereen in hetzelfde land moet wonen. Mijn vrouw woont in Zuid-Afrika en ik zit (nog steeds) hier...
Jerie @JPS2K530 augustus 2022 15:34
VPN opzetten en klaar.
Jerie @RefriedNoodle30 augustus 2022 15:33
Nice da's beter dan Steam. Daarbij kun je wel games delen op LAN, maar je kunt niet tegen elkaar spelen met dezelfde serial (eigenlijk vind ik dit trouwens best redelijk).
Mavel 128 @Bartkramer010328 augustus 2022 12:36
Dat kan, als op de home Xbox de game naar onder een ander account wordt gespeeld en op de andere Xbox onder het account waar het abonneer actief op is.
Johannezzzz @slijkie28 augustus 2022 22:35
Pure onzin, achievements gaan per account en die deel je niet...
Tevens kan je wel 1 game tegelijk op 2 accounts spelen..Op deze manier game ik al jaren op 2 tegelijk en betaal 1x.
LockeNL @slijkie28 augustus 2022 21:07
nou werkt anders hier meer dan prima. je haalt twee di9ngen door elkaar volgens mij
Shifra @snmght28 augustus 2022 13:24
Hier ook wij hebben 4 kinderen die allemaal een xbox hebben en ikzelf speel natuurlijk ook een potje hier en daar. Zoals het nu is kost het aardig wat centen elke maand.
guido73 @snmght28 augustus 2022 17:13
Je kan ook op de xbox app inloggen met een ander account, zo deel ik het binnen het gezin
fulgore 28 augustus 2022 13:19
Laatst voor 3x €28,49 gewoon zonder VPN gedoe 3 jaar gold verlengd en voor €13 geupgrade naar ultimate. Ben voor nog geen €100,- klaar voor de komende 3 jaar.
Is nog steeds 2x goedkoper dan wanneer je dit nieuwe vriendenabbo met 4 vrienden gaat aanschaffen.
TheVMaster Moderator WOS @fulgore28 augustus 2022 13:42
Ik hoorde dat die truc niet meer zou werken en dat je dus (dat een jaar Xbox Live Gold werd omgezet naar 4 mond Game Pass Ultimate).
fulgore @TheVMaster28 augustus 2022 14:08
Niet alles geloven wat ze je vertellen. Het kan gewoon.

De 1e keer dat je naat ultimate upgrade kost het je $1,-.
Wanneer die periode is afgelopen moet je je abbo dus volledig laten aflopen en daarna weer gold aanschaffen. Dan kan je deze weer upgraden naar ultimate, echter deze keer niet voor $1,- maar voor slechts $12,99 omdat je al ooit eens ultimate hebt gehad. Je volledige periode van gold wordt dan ook weer ultimate.
Dus het slimste is om eerst de volledige 3 jaar te stacken met gold. NIET MEER, 3 jaar is de max.

PS vergeet niet de automatische incasso uit te zetten nadat je hebt geupgrade, anders vergeet je na 3 jaar wellicht dat het is afgelopen en dan gaat automatisch de maandelijkse betaling van ultimate in.

[Reactie gewijzigd door fulgore op 23 juli 2024 03:17]

TheVMaster Moderator WOS @fulgore28 augustus 2022 15:45
Sorry, maar ik heb dit uit eerste hand. Als je nu je xbox live stacked voor 3 jaar en je zet dat om naar game pass ultimate, dan krijg je voor elk jaar xbox live gold maar 4 mnd GPU. Of niet @DaMarcus ? : :+

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 23 juli 2024 03:17]

loki504 @TheVMaster28 augustus 2022 16:39
Had jij al een lopend abonnement? Zoja dan is dat 100% de reden.
NotSoSteady @TheVMaster28 augustus 2022 17:34
Die truc werkt alleen wanneer je geen actief Xbox Game Pass-abonnement hebt. Mocht je dat wel hebben dan wordt het inderdaad omgezet naar 4 maanden.
TheVMaster Moderator WOS @NotSoSteady28 augustus 2022 21:15
Tja, ik heb er zelf nooit last van. Vriend van me had het en hij weet 100% zeker (is ook redelijk technisch) dat zijn abo was afgelopen. Maar goed, als het nog werkt, dan is dat alleen maar goed. Hij zal dan wel niet goed gekeken hebben.
BounceMeister @fulgore28 augustus 2022 17:29
Je laat dus je Ultimate/gold aflopen en zit even zonder abonnementen, maar daarna kan je op dezelfde account weer 3 jaar gold nemen en dat omzetten naar 3 jaar ultimate? Want daar hoorde ik ook over dat het niet meer werkt zoals vroeger.
fulgore @BounceMeister28 augustus 2022 20:48
Ja dat kan idd, ik heb dit nu 2x gedaan. Dus eerst af laten lopen. NIET al upgraden als de ultimate nog loopt.
Eerst af laten lopen, gold voor 3 jaar aanschaffen, 36 maanden NIET MEER want dat heeft geen zin.
Daarna wederom weer upgraden naar ultimate.
moonlander @TheVMaster28 augustus 2022 21:27
Vorige week nog geprobeerd, heb nu 3 jaar ultimate voor 99 euro. Werkt nog steeds!
Modjosan @moonlander28 augustus 2022 23:56
Werkt dit ook op de site of enkel via de console? zie enkel maandelijkse betaalmogelijkheid.
moonlander @Modjosan29 augustus 2022 09:51
Er voor zorgen dat je huidige gamepass is afgelopen, anders werkt het niet.
verbinden met turkse VPN
3x 12 maand turkse gold live kaarten kopen
dan naar redeem.microsoft.com gaan via de turkse VPN om daar de 3 kaarten te activeren.
VPN uitzetten, en dan vervolgens gamepass opnieuw activeren.
TheVMaster Moderator WOS @moonlander29 augustus 2022 10:58
Er zijn andere opties om goedkoop Xbox live te verkrijgen 😂 en een VPN is ook niet nodig. 🥳
Maar voor de rest klopt het wel idd, dat redeemen dan.
moonlander @TheVMaster29 augustus 2022 11:13
welke andere opties dan...
TheVMaster Moderator WOS @moonlander29 augustus 2022 11:24
Het hebben van connecties onder andere.😇

Maar ook het kopen van gift cards, zonder VPN kan gewoon.ik heb nog nooit een VPN gebruikt om Xbox live te kopen. Gewoon die kaarten kopen bij een shop die ook kaarten uit goedkope regio’s verkoopt en redeemen kan gewoon op elke willekeurige Windows PC via de Microsoft Store. Wel even de regio van Windows even naar de juiste regio zetten (voordat je gaat redeemen), that’s it.

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 23 juli 2024 03:17]

moonlander @TheVMaster29 augustus 2022 11:27
zeg dan niks he
TheVMaster Moderator WOS @moonlander29 augustus 2022 11:27
Jij vraagt ernaar he. Ik heb de reactie trouwens wat aangevuld. 😎
Modjosan @fulgore28 augustus 2022 23:53
Hoe kom je aan die 28,49€ per jaar aan GamePass? goedkoopste dat ik vind ik 43€ per jaar
fulgore @Modjosan29 augustus 2022 10:34
Goed in de gaten houden.
Heb ze via livekaarten.nl aangeschaft.
Waren 12x3 maanden. Deze werden verkocht als 1 jarige abbo. (4x3)
Heb dus aardig wat codes moeten invoeren.
De prijzen veranderen dagelijks.
Linksquest Moderator Spielerij
28 augustus 2022 12:11
Hier sta ik wel voor open, vooral omdat ze het ook vrienden noemen, als je het al met 2 man doet delen, dan ben je al goedkoper uit. En ja ik weet er zijn omwegen om de basis goedkoper te krijgen, maar het is wel een handige optie, vooral omdat mijn dochter dit ook graag wilt.
Donstil
@Linksquest28 augustus 2022 12:51
Hier sta ik wel voor open, vooral omdat ze het ook vrienden noemen, als je het al met 2 man doet delen, dan ben je al goedkoper uit. En ja ik weet er zijn omwegen om de basis goedkoper te krijgen, maar het is wel een handige optie, vooral omdat mijn dochter dit ook graag wilt.
Sterker nog. Al deel je het met 1 iemand ben je al (net) goedkoper uit.

Vrienden erbij is daarmee inderdaad wel een leuke optie als de Brazilië route niet meer zou werken.
sdk1985 @Donstil28 augustus 2022 13:28
[...]


Sterker nog. Al deel je het met 1 iemand ben je al (net) goedkoper uit.

Vrienden erbij is daarmee inderdaad wel een leuke optie als de Brazilië route niet meer zou werken.
Zo lang je nog voor één persoon voor 35 euro per jaar gamepass ultimate kunt afschaffen én je daarmee op twee accounts tegelijk kunt spelen (home console voor xbox, microsoft family op pc) is dit natuurlijk niet interessant. Ik heb het net nog even getest met forza 5 op twee pc's waarbij de tweede pc een eigen account gebruikt maar wel mijn gamepass.

Ik verwacht dat bovenstaande met de introductie van de nieuwe abonnementsvorm onmogelijk gemaakt gaat worden.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 23 juli 2024 03:17]

Joop34 @sdk198529 augustus 2022 07:44
Begrijp ik het goed dat je met één abonnement op gamepass ultimate op twee verschillende pc's en twee verschillende accounts de games kunt spelen? Hoe moet ik dat instellen?
sdk1985 @Joop3429 augustus 2022 11:40
Via de microsoft family safety pagina. Anders even op googlen.
Wraith_of_Turul 28 augustus 2022 12:11
Dit is zeker een geweldige optie! Ik juich het bij deze ook zeker toe! :)
- peter - 28 augustus 2022 12:24
Ik zou hier voor openstaan. Nu geen gamepass, maar broertje wel. Dan met nog iemand erbij en t is betaalbaar.
toro 28 augustus 2022 15:38
En wat gebeurd er als men via die accounts rottigheid gaat uithalen.

Word dan de hoofd account ook geblokkeerd net zoals nu af en toe al gebeurd met Microsoft accounts?
Benga 28 augustus 2022 12:26
Uiteraard… mist anders zijn doel volledig.
Furrr 28 augustus 2022 12:50
Microsoft/Xbox is echt goed bezig joh.
Met een jaar of 4 zie ik ze Sony/Playstation voorbij gaan.

M.v.g.
Een PC gamer met een series X in de huiskamer.
Reefun 28 augustus 2022 12:51
Zou geweldig zijn als ze dit doorvoeren. Het feit dat je al gamepass via Xbox kan sharen was al een mooi; Maar we zijn allen overgestapt op PC en daar kan dit (nog) niet. Dus voor ons zou dit een no-brainer zijn om een dergelijk familie abbo te nemen.
Johannezzzz 28 augustus 2022 13:01
Game Pass Ultimate is al interessant en zo wordt het nog beter.

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