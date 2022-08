Death Stranding komt op 23 augustus naar PC Game Pass

Kojima Productions en 505 Games brengen Death Stranding op 23 augustus uit voor de PC Game Pass en de overkoepelende Ultimate-variant. Het spel is via Microsofts abonnement dus alleen voor pc-gamers beschikbaar, niet voor gebruikers op een Xbox-console.

De game is via het gameabonnement van Microsoft vanaf dinsdagnacht beschikbaar op systemen met Windows 10 en 11. Microsoft laat weten dat de pc-versie onder meer de ultrawide- en fotomodus bevat, alsmede ondersteuning voor een hoge framerate en enkele exclusieve in-game items.

Hideo Kojima's Death Stranding kwam eind 2019 uit voor de PlayStation 4 en werd daaropvolgend in juli van 2020 voor de pc uitgebracht. In september van 2021 werd er een PlayStation 5-variant van de game op de markt gebracht. Death Stranding werd in eerste instantie door Sony uitgegeven en kwam later onder 505 Games naar de pc. Vermoedelijk is de game vanwege Sony niet voor Xbox-consoles beschikbaar, ondanks de introductie in de Game Pass-catalogus. Verreweg de meeste games die via de dienst speelbaar zijn, worden voor zowel de Xbox-consoles als de pc uitgebracht.

In Death Stranding kruipen spelers in de huid van Sam, een koerier in een apocalyptische, psychedelische versie van de Verenigde Staten. Het spel werd gerenommeerd om de unieke gameplay- en verhaalelementen. Volgens de hoofdrolspeler Norman Reedus is er ondertussen een vervolg in ontwikkeling, al zijn daar nog geen officiële details over bekend.