Trailer Hideo Kojima-documentaire toont reeks bekende gezichten

Er is een trailer vrijgegeven van Connecting Worlds, de komende documentaire over gamemaker Hideo Kojima. De documentaire gaat later deze maand in première op een filmfestival in de VS, maar de verdere releasedatum is nog niet bekend.

In de trailer komen alvast heel wat namen langs van bekende personen die voor de film zijn geïnterviewd. Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Herman Hulst, Lea Seydoux, Nicolas Winding Refn, Norman Reedus, George Miller, Troy Baker en Geoff Keighley zijn bekende namen uit de wereld van films en games.

Kojima zelf wordt gepresenteerd als 'de eerste auteur in de videogamewereld'. Wikipedia definieert het begrip auteur in de Engelse taal als 'een kunstenaar, meestal een filmregisseur, met een kenmerkende werkwijze, wiens controle zo grenzeloos maar ook persoonlijk is dat de regisseur omschreven wordt als de auteur van de film'.

Kijkers kunnen uitgebreid rondkijken in niet alleen de geest van Hideo Kojima, maar ook het werkproces bij zijn eigen studio, Kojima Productions, ten tijde van Death Stranding. Die studio werkt momenteel aan de tweede Death Stranding.

Voor wie echt niet wil wachten totdat de documentaire uit is: drie jaar geleden mocht de BBC een kijkje in de keuken nemen bij Kojima Productions. Ook die beelden gaan over de tijd dat de studio aan Death Stranding werkte.