Trailer Hideo Kojima-documentaire toont reeks bekende gezichten

Er is een trailer vrijgegeven van Connecting Worlds, de komende documentaire over gamemaker Hideo Kojima. De documentaire gaat later deze maand in première op een filmfestival in de VS, maar de verdere releasedatum is nog niet bekend.

In de trailer komen alvast heel wat namen langs van bekende personen die voor de film zijn geïnterviewd. Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Herman Hulst, Lea Seydoux, Nicolas Winding Refn, Norman Reedus, George Miller, Troy Baker en Geoff Keighley zijn bekende namen uit de wereld van films en games.

Kojima zelf wordt gepresenteerd als 'de eerste auteur in de videogamewereld'. Wikipedia definieert het begrip auteur in de Engelse taal als 'een kunstenaar, meestal een filmregisseur, met een kenmerkende werkwijze, wiens controle zo grenzeloos maar ook persoonlijk is dat de regisseur omschreven wordt als de auteur van de film'.

Kijkers kunnen uitgebreid rondkijken in niet alleen de geest van Hideo Kojima, maar ook het werkproces bij zijn eigen studio, Kojima Productions, ten tijde van Death Stranding. Die studio werkt momenteel aan de tweede Death Stranding.

Voor wie echt niet wil wachten totdat de documentaire uit is: drie jaar geleden mocht de BBC een kijkje in de keuken nemen bij Kojima Productions. Ook die beelden gaan over de tijd dat de studio aan Death Stranding werkte.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 08-06-2023 15:05 38

08-06-2023 • 15:05

38

Lees meer

Death Stranding

vanaf € 14,56

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Death Stranding - Special Edition

vanaf € 47,99

Alles over dit product

Death Stranding voor Windows Review

13 jul 2020

Death Stranding voor Windows Review

Goede port van bijzondere game

135
Death Stranding - Steelbook Deluxe Edition

vanaf € 69,99

Alles over dit product

Death Stranding Director's Cut

vanaf € 24,95

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Death Stranding Review

1 nov 2019

Death Stranding Review

Geboorte van een nieuw genre

272
Bekende stemacteur Troy Baker van TLOU en Uncharted wil eigen game maken
Bekende stemacteur Troy Baker van TLOU en Uncharted wil eigen game maken Nieuws van 22 april 2026
Hideo Kojima toont eerste trailer van horrorgame OD
Hideo Kojima toont eerste trailer van horrorgame OD Nieuws van 23 september 2025
Kojima brengt Death Stranding 2 in 2025 uit en werkt aan 'spionagegame' voor PS5
Kojima brengt Death Stranding 2 in 2025 uit en werkt aan 'spionagegame' voor PS5 Nieuws van 1 februari 2024
Hideo Kojima kondigt Death Stranding 2 aan voor PlayStation 5
Hideo Kojima kondigt Death Stranding 2 aan voor PlayStation 5 Nieuws van 9 december 2022
Gerucht: opvallende beelden onaangekondigde game Hideo Kojima verschijnen online
Gerucht: opvallende beelden onaangekondigde game Hideo Kojima verschijnen online Nieuws van 4 november 2022
Death Stranding komt op 23 augustus naar PC Game Pass
Death Stranding komt op 23 augustus naar PC Game Pass Nieuws van 19 augustus 2022
Norman Reedus bevestigt dat Death Stranding-sequel in ontwikkeling is
Norman Reedus bevestigt dat Death Stranding-sequel in ontwikkeling is Nieuws van 20 mei 2022
Kojima Productions opent divisie die tv-series en films gaat maken
Kojima Productions opent divisie die tv-series en films gaat maken Nieuws van 22 november 2021
Meer producten en artikelen
Games 505 Games

Reacties (38)

-Moderatie-faq
38
36
14
2
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Enigmus
8 juni 2023 18:08
Voor de een is hij een gek, voor de ander een briljante gamemaker. Voor mij is het duidelijk: Een briljante man met wat mankementen. Wat mij aanspreekt is vooral zijn innovatie, creatieve geest, (niet zo) subtiele boodschappen en verslavende gameplay (DS, MGSV).

Neem een spel als Death Stranding. Voor sommigen is het slechts een walking sim zonder enige waarde, voor een ander is het een ervaring die vooral tijdens de hard lockdowns zorgde voor ontspanning tijdens mentaal zware tijden. Een spel voordat de pandemie uitkwam, een spel over de pandemie en een spel dat voor enige verlichting kon zorgen tijdens de verschillende hard lockdowns.
Dat laat niet weg dat de gameloop verslavend kan zijn en ook het verhaal was van de bovenste plank. Op het eind waren de emoties merkbaar en voelbaar over de wangen.

Het geeft aan dat een spel veel meer kan zijn dan slechts entertainment en bestaansrecht heeft. Uiteraard mag iedereen zelf bepalen wat hij/zij verwacht van een game. Maar niemand kan ontkennen dat Kojipro, in een wereld van de remakes en uitgemolken spellen, vooraan staat een frisse wind te blazen in gameland met zijn artistieke vrijheid en meningsuiting.

Connectie, daar hamert hij op. Je zag het in Death Stranding waar het worldbuilding systeem op gebaseerd is; een manier om vreemdelingen te helpen in plaats van als competitie te zien. In de docu hoop ik dat hij een boekje open doet over zijn visie, inspiratiebronnen en uitgebreid ingaat op zijn familie, gezien het een grote impact heeft gehad op zijn leven en drijfveer. Ben van mening dat bij zo een blootstelling hem meer begrip zal opleveren onder de mensen die niks van hem snappen.

Tot slot ben ik hem dankbaar. Zijn spellen hebben in mij voor persoonlijke ontwikkeling en groei van geest gezorgd.

[Reactie gewijzigd door Enigmus op 25 juli 2024 00:06]

jmignolet @Enigmus9 juni 2023 07:22
Maar niemand kan ontkennen dat Kojipro, in een wereld van de remakes en uitgemolken spellen, vooraan staat een frisse wind te blazen in gameland met zijn artistieke vrijheid en meningsuiting.
100% met je eens. :)
Ik volg de gamewereld nog steeds van dichtbij, maar speel een stuk minder. Games zoals Death Stranding heb ik in het verleden opgestart en ik was direct curieus omdat het "anders" is dan wat er vaak in de rekken ligt.
TheLastOttoman 8 juni 2023 15:17
Zo, heb net mijn flesje azijn leeggedronken: Over Hideo Kojima spellen hoor ik alleen maar mensen praten over hoe goed het verhaal wel niet is en volgens mij is het toch echt dat gameplay veel belangerijker is in spellen. Ik zou liever een documentaire over Hidetaka Miyazaki of Shigeru Miyamoto willen zien.
Zoop @TheLastOttoman8 juni 2023 15:53
Ligt eraan, maar ik denk zeker bij Hideo het meer om verhaal is dan gameplay.

DeathStranding bijv, walking simulator 2000, vond ik geen hol aan qua gameplay. Ook niet spannend ofzo, vooral veel frustrerend. Maar het verhaal is wel zo vet en past volledig in die wereld.

Wat andere voorbeeltjes: Een last of us vond ik qua gameplay ook niet heel bijzonder. Het is de sfeer en verhaal dat zo'n game maakt, imo. Horizon, super generic semi-rpg dat net alsof doet dat het een openworld game is, totaal niet moeilijk of uitdagend. Maar, again, verhaal en setting, supervet. En zo gaat het lijstje wel door.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 25 juli 2024 00:06]

Dexmael @TheLastOttoman8 juni 2023 17:23
ROFL als er spellen zijn die geweldig spelen dan zijn het de Metal Gear Spellen enorm responsive controls die alleen door From Software geevenaard worden in 3rd person games en je kan experimenteel vaak alle missies halen zeker in Metal Gear 5

[Reactie gewijzigd door Dexmael op 25 juli 2024 00:06]

RoamingZombie @Dexmael8 juni 2023 18:55
Cool, maar dat is niet te danken aan HK maar aan de developers die aan de controls werken.
dakka @TheLastOttoman8 juni 2023 15:28
Ligt aan het spel, gameplay van bijv. Witcher 3 was nou ook niet echt super, maar het verhaal en de wereld geweldig, andere voorbeelden: Mass Effect, Silent Hill 2, The Last Guardian.
Joe28965 @TheLastOttoman8 juni 2023 16:00
Op zich snap ik dat de gameplay ook belangrijk kan zijn, maar sommige spellen spelen zowat als interactieve films. Het is wel een hele andere manier van gamen, maar sommige van zulk soort games kunnen vrij populair zijn.

Telltale Games stond ook bekend om. Als ik Wikipedia raadpleeg zijn een groot gedeelte van hun games populair geworden. The Wolf Among Us, The Walking Dead series, the Batman series. Until Dawn en The Quarry waren ook zulk soort games. Er zijn dus best veel games die niet hele bijzondere gameplay hoeven te hebben als het een mooi verhaal heeft.
Aaargh! @TheLastOttoman8 juni 2023 16:18
volgens mij is het toch echt dat gameplay veel belangerijker is in spellen
Voor mij niet.

Gameplay is waardoor ik een spel blijf spelen nadat ik het gestart heb. Verhaal is waarom ik een spel meer dan 1 keer opstart.
Triblade_8472 @TheLastOttoman8 juni 2023 16:28
Je vermaak is hetgeen wat belangrijk is, niet verhaal of gameplay.

De een vindt het een meer vermakelijk en de ander het ander. Beide prima.

Zo heb ik jaren geleden een walking simulator van een paar uur uitgespeeld (weet de naam niet meer) met niks meer dan een afgebakende, lege rots/strand omgeving met gesproken verhaal.

Gameplay technisch waardeloos, maar ik vond het verhaal goed. Ik heb mij hier prima mee vermaakt.

En wat denk je van visual novels? Technisch gezien een spel, maar gameplay is er eigenlijk (vaak, soms wel) totaal niet.
Torpedohoofd @Triblade_84729 juni 2023 12:42
De walking simualtor van een paar uur waar je naar refereert zal denk ik Dear Esther zijn.

Zelf niet gespeeld maar was toendertijd redelijk baanbrekend doch controversieel meen ik me te herinneren.
Dutchzilla @TheLastOttoman8 juni 2023 17:42
2 mensen die al een docu hebben in Japan. Maar internationaal gewoon niet zoveel allure hebben gemaakt. Ondanks dat ze veel voor de game wereld hebben betekend. Zijn ze toch niet zo invloedrijk als Hideo. Hideo heeft vallen en speelt niet save. En dat heeft hem gewoon veel room opgeleverd.
ThanosReXXX @TheLastOttoman9 juni 2023 10:18
Het is bij de beste games toch altijd een samenspel van de verschillende elementen. Ja, natuurlijk moet de gameplay zelf ook in orde zijn, maar als de game zelf lekker speelt maar verder een leeg omhulsel is, dan heb je er ongeveer net zoveel aan als een game die er prachtig uitziet, maar bestuurt als een baksteen.

Het één sluit het ander dus niet uit. Probeer eens een Kojima game en ervaar het zelf, zou ik zeggen.

Kortom: het is dus niet of/of, maar en/en, al is verhaal natuurlijk lang niet in ieder type game van het allergrootste belang, maar sowieso wel in het genre waarin Hideo Kojima meestal opereert.

Laatst nog een informatieve video gezien op IGN1 over de beste game uit de Metal Gear serie, die wat mij betreft wel de moeite van het kijken waard is, met daarbij wel de kanttekening dat hij spoilers bevat over de gehele serie:
https://www.ign.com/video...-3-snake-eater-ign-rewind

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 00:06]

ThanosReXXX 9 juni 2023 11:22
Nou, nou. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht naar verhouding toch nog zoveel zure/negatieve reacties te zien. Lekker oud-Hollands zeiken en klagen, omdat we hier zo lekker normaal zijn gebleven en/of willen doen. Pffff... ;)

Maar even serieus: ja, de man is misschien/wellicht geen literair genie, maar hij maakt wel lekker speelbare games met interessante werelden. Het kan natuurlijk altijd zijn dat het niet jouw soort game is, maar als dat wel zo is, dan kan je het in ieder geval een heel stuk slechter treffen dan een Kojima game.

Overigens moet er ook niet zo zwaar getild worden aan het woord "auteur", want daar zit niet een bepaald waarde oordeel aan, waaruit je op kunt maken of iemand goed of slecht is in het schrijven van een verhaal. Simpelweg de actie van het schrijven zelf maakt iemand al een "auteur".

Zo zijn wij ook allemaal de auteurs van onze reacties hier op Tweakers, om het nog maar even een stapje verder te relativeren. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 00:06]

Twixie 8 juni 2023 15:31
Ik blijf het vreemd vinden dat een naam die wereldwijde bekendheid geniet, in een business die zo globaal is, nog altijd geen woord Engels praat.
SomerenV @Twixie8 juni 2023 15:45
Volgens mij is Japan in veel gevallen nog altijd niet heel internationaal georiënteerd, dus ik kan me voorstellen dat Engels dan niet echt op de prioriteitenlijst staat als het op scholing gaat. Als je vervolgens ook nooit echt Engels hoeft te spreken op soms een interview na hier en daar kan ik me voorstellen dat je dat soort zaken liever in je eigen taal doet. Voelt fijner, minder zoeken naar woorden en komt daardoor natuurlijker over. Mijn Engels is uitstekend, maar zolang ik het niet perse hoef te spreken doe ik het niet, puur omdat ik me veel fijner en makkelijker uit kan drukken in het Nederlands.
walterg @SomerenV8 juni 2023 15:53
Klopt allemaal, maar zijn studio heeft ook kantoren in Londen en Amsterdam (gehad) :)
field33P @walterg8 juni 2023 19:48
Was Amsterdam niet in feite de bezemkast van Guerilla Games?
field33P @Twixie8 juni 2023 15:34
Naar mijn weten kan hij gewoon Engels, maar ik heb sterk de impressie dat hij zich veel gemakkelijker voelt bij zichzelf in zijn eigen taal uitdrukken. Dat kan imho gewoon.
ThanosReXXX @Twixie9 juni 2023 10:49
Dat wij in het Westen nu over het algemeen wel zo internationaal georiënteerd zijn, betekent natuurlijk niet dat iedere regio op Aarde dat is. Maakt op zich niet zo veel uit of mensen internationaal opereren of niet. Veel mensen uit bepaalde landen gebruiken bij internationale zaken simpelweg een tolk.

Je zou overigens bijna kunnen zeggen dat niet zelf Engels praten bij Japanners standaard is: niet alleen Kojima, maar ook Goichi Suda (Suda51), Shinji Mikami, Yuji Naka en Miyamoto om er nog maar eens een paar te noemen. Ze kennen gerust wel wat Engels spreken, maar praten toch liever in hun eigen taal en eerlijk gezegd vind ik hun Engels ook altijd vrij onbeholpen klinken, dus laat ze dan maar lekker een tolk gebruiken, of ondertiteling... ;)
Raem 8 juni 2023 15:11
Hideo Kojima presents
A Hideo Kojima production
Hideo Kojima: Connecting Worlds
A story about Hideo Kojima
Starring Hideo Kojima
Written by Hideo Kojima
Directed by Hideo Kojima
Vulcanic @Raem8 juni 2023 15:15
Produced by Hideo Kojima
Neverwinterx @Vulcanic8 juni 2023 15:28
Reimagined by Hideo Kojima
Xfade @Neverwinterx8 juni 2023 15:45
In association with Hideo Kojima Studios
Byron010 @Xfade8 juni 2023 16:26
Inspired by the true story of Hideo Kojima
whitey-d @Raem8 juni 2023 16:17
A Hideo game
Dark Angel 58 @Raem8 juni 2023 16:20
Ah hij houdt van opscheppen en ook overdrijven, doe ik ook :P hahahaha :')

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 25 juli 2024 00:06]

Linksquest Moderator Spielerij
8 juni 2023 16:39
Ben erg benieuwd naar deze documenteren, houd wel van zulke documentaires.
barkeeper30 8 juni 2023 17:19
Ik denk als ik de opmerkingen hier zo lees dat hij ook een grote bekendheid is geworden om zijn oude games, zoals Metal Gear en rond 1986 Sd-Snatcher en Snatcher voor de MSX, hij heeft een aantal velden qua RPG en gameplay wel gepionierd in zijn tijd, de laatste tijd vind ik delen van de gameplay ook niet meer zo interessant (vooral alle vervolgen op Metal Gear Solid) maar toch een bijzondere man die vanaf bijna de eerste computers al games maakte voor Konami en andere grote merken.
Sk313t0r 9 juni 2023 12:17
Herman Hulst
Ik ken wel een Hermen Hulst, misschien is dit z'n broer? ;-)
RoamingZombie 8 juni 2023 18:26
Omhoog gevallen en overgewaardeerde developer en bij uitstek een waardeloos schrijver die alleen van cliche naar cliche kan springen.

Sorry maar 'de eerste auteur in de videogamewereld' is echt arrogante bullshit. Hij is helemaal geen 'auteur' in de literaire zin en al helemaal niet de eerste. De man heeft welgeteld één boek geschreven...over zichzelf (surprise surprise).

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 25 juli 2024 00:06]

AuteurMark_88 @RoamingZombie9 juni 2023 09:50
Dit is een lastige. 'Auteur' staat cursief geschreven omdat het gaat om de Engelstalige definitie van het woord. Dat is een valkuil vanwege ons eigen kennen van dat woord, natuurlijk.

De opening van Wikipedia hierover:
An auteur is an artist with a distinctive approach, usually a film director whose filmmaking control is so unbounded but personal that the director is likened to be the "author" of the film, thus manifesting the director's unique style or thematic focus.
https://en.wikipedia.org/wiki/Auteur

Ik zal het wat duidelijker maken in de tekst.
RoamingZombie @Mark_889 juni 2023 10:17
Goed punt. Maar zelfs dan is hij nog steeds bij lange na niet de eerste dus wat dat betreft vind ik hem nog steeds een naar en egocentrisch mannetje :)
AuteurMark_88 @RoamingZombie9 juni 2023 10:24
Check, ik snap dat je dat vindt. Ik heb zelf zeer weinig kaas gegeten van Kojima-games dus heb geen mening. :)
junkchaser @Rem_NL9 juni 2023 01:14
Wat het ook zal zijn... Ik denk dat we het allemaal er over eens kunnen zijn dat ondernemers helden zijn en we hen al het succes toewensen in waar zij dag en nacht hun leven aan geven... Successen zijn in vele gevallen er gekomen omdat er draagvlak, risico en hard werken bij kwam kijken. Altijd makkelijk om dan in je luie zetel een oordeel te vellen over iemands success, niet waar?
junkchaser @Rem_NL9 juni 2023 22:07
Nu begrijp je hem! 8-) _/-\o_

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.