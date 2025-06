Gerucht: opvallende beelden onaangekondigde game Hideo Kojima verschijnen online

Er is een opvallende video online verschenen van wat ogenschijnlijk de nog onaangekondigde Hideo Kojima-game Overdose zou zijn. Het hoofdpersonage in de horrorgame wordt vertolkt door Margaret Qualley; ze speelde eerder een rol in Kojima's Death Stranding.

Het gaat om een gameplayvideo waarin het hoofdpersonage door een donkere ruimte loopt met een zaklamp. Aan het einde van de video sterft het personage ogenschijnlijk, waarna 'game over', de naam Hideo Kojima en de titel Overdose in beeld komen.

De beelden zijn onconventioneel, mede omdat de maker van de video meermaals herkenbaar in de reflectie van het scherm zichtbaar is. Hij heeft een ontbloot bovenlichaam. Doorgaans doen dergelijke leakers er alles aan om niet geïdentificeerd te kunnen worden uit angst voor eventuele juridische gevolgen.

Verder neemt de man beelden van een opname van een video op. Het originele beeldmateriaal lijkt via YouTube op een laptop afgespeeld te worden, wat door een onbekende bron opgenomen wordt. Deze video wordt weer op een smartphone afgespeeld, welke de schaars geklede man vervolgens met zijn smartphone filmt.

Ondanks de onconventionele aspecten van de video zijn er verschillende belangrijke details in het filmpje op te merken. Margaret Qualley is het hoofdpersonage; zij werd al eerder met het project Overdose van Hideo Kojima geassocieerd door de doorgaans goed geïnformeerde gamejournalist Tom Henderson. Kojima bevestigde eerder dat hij samen met Xbox Game Studios aan een game werkt; dat is volgens Henderson de game Overdose.

De Japanse gamemaker werkt daarnaast aan een vervolg op Death Stranding. Gezien Qualley in het origineel speelde zou het kunnen dat er met Overdose en de Death Stranding-sequel hetzelfde bedoeld wordt, al is dat wat onwaarschijnlijker gezien de horrorelementen en niet-futuristische setting op een volledig andere game wijzen.

De originele beelden werden op Streamable gedeeld maar zijn ondertussen weer verwijderd. De bovenstaande video is geüpload door een derde partij, niet door de oorspronkelijke bron.