Kojima zette project dat leek op tv-serie The Boys 'in de wacht'

Gamemaker Hideo Kojima heeft naar eigen zeggen een project in de wacht gezet omdat het concept vergelijkbaar was met dat van tv-serie The Boys. Kojima was van plan om acteur Mads Mikkelsen de hoofdrol te geven.

Kojima zegt dat hij naar een aantal afleveringen van The Boys keek toen die serie van Amazon Prime Video in 2019 uitkwam. Naar eigen zeggen stond hij toen op het punt om te beginnen aan een project waar hij al lang over nadacht. Vanwege het vergelijkbare concept besloot hij om het project in de wacht te zetten.

De tv-serie The Boys gaat over een wereld waarin superhelden onder de hoede van een commercieel bedrijf hun krachten inzetten. Tegenover het publiek presenteren ze zich als helden, maar achter de schermen misbruiken de superhelden en het bedrijf hun krachten. Een groep burgers ontdekt dat en gaat de strijd aan met de corrupte superhelden.

Volgens Kojima was het concept van zijn project vergelijkbaar, maar was de setting wel 'heel anders'. Hij spreekt over 'duister verhaal', waarin een mens het opneemt tegen een superheld. Ook heeft hij het over een team van speciale detectives, die het 'achter de schermen' opnemen tegen legendarische helden. De hoofdrol is volgens Kojima weggelegd voor de Deense acteur Mads Mikkelsen. Die speelt ook een belangrijke rol in Death Stranding, de recentste game van Kojima.

Of Kojima van plan is het project ooit weer op te pakken, is niet bekend. De gamemaker geeft daar geen duidelijkheid over. Het is niet duidelijk of het om een game ging of een ander mediaproject. Kojima Productions opende eind vorig jaar een divisie die tv-series en films gaat maken. In zijn recente tweets spreekt de Japanner enkel over een 'project'.

Voor zover bekend werkt Kojima Productions momenteel aan een opvolger van Death Stranding en in samenwerking met Microsoft aan een Xbox-game die gebruikmaakt van cloudtechnologie. Dat moet een 'volledig nieuw' spel worden dat 'niemand ooit eerder heeft meegemaakt of gezien'.

Volgens leaker Tom Henderson werkt Kojima Productions aan horrorgame Overdose met actrice Margaret Qualley, die in Death Stranding de rol van Mama heeft. Henderson denkt dat Overdose de game is die in samenwerking met Microsoft wordt gemaakt. Dat project zou oorspronkelijk als exclusive voor Google Stadia zijn bedacht, maar niet doorgezet zijn door Google.

Trailer van Amazon-serie The Boys. Het project van Kojima zou een vergelijkbaar concept hebben.

Mads Mikkelsen en Margaret Qualley in Death Stranding