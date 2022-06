Hideo Kojima werkt aan een nieuwe Xbox-game

Kojima Productions, de studio van Metal Gear-bedenker Hideo Kojima, werkt samen met Xbox Game Studios aan een nieuwe game. Dat maken Kojima en Xbox-topman Phil Spencer bekend. De titel zou gebruikmaken van cloudtechnologie. Verdere details zijn er nog niet.

De studio werkt aan een 'volledig nieuw' spel dat 'niemand ooit eerder heeft meegemaakt of gezien', vertelt Hideo Kojima tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase. De gamemaker vertelt dat het een game is die hij 'altijd al heeft willen maken'. Kojima zegt daarbij dat het nog even kan duren voordat het spel af is.

Daarbij zegt Kojima dat het spel gebruikmaakt van de cloudtechnologie van Microsoft, maar hij meldt niet op welke manier zijn studio dat precies gaat doen. Microsoft kondigde eerder dit jaar al wel een divisie aan die zich gaat richten op cloud-native games, die bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van cloudcomputing om bepaalde berekeningen in realtime uit te voeren. Het is niet bekend of Kojima hierop doelde.

Er gaan al langer geruchten rond dat Kojima en Microsoft samenwerken aan een Xbox-game. In juli 2021 verschenen daar al aanwijzingen voor. Ook toen werd gesproken over een game die gebruikmaakt van cloudtechnologie. Volgens acteur Norman Reedus is Kojima ook bezig met een vervolg op Death Stranding.