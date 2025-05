Death Stranding komt volgende week uit voor iPhone en Mac

Kojima Productions brengt Death Stranding op 30 januari uit voor bepaalde iPhones, iPads en Macs. De game zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd uitgesteld. De game gaat 40 dollar kosten, hoewel momenteel in de App Store een lagere pre-orderprijs staat vermeld.

Death Stranding gaat werken op de iPhone 15 Pro en Pro Max, naast iPads en Macs met een M1-soc of nieuwer. Het betreft de Director's Cut-versie van de game, die in 2021 verscheen en extra content bevat ten opzichte van de standaardversie uit 2019. Diverse Amerikaanse media noemen een prijs van 40 dollar voor de game. Wat de europrijs bij release wordt, is momenteel niet bekend. In de App Store staat momenteel alleen een kortingsprijs van 23 euro.

Hideo Kojima kondigde de Mac-versie van Death Stranding in juni vorig jaar aan, tijdens het WWDC-ontwikkelaarsevenement van Apple. In september volgde de aankondiging van de iOS-versie, samen met de iPhone 15 Pro- en Pro Max-telefoons die de game als enige iPhones ondersteunen met hun A17 Pro-soc.

Kojima deelde eerder nog geen releasedata voor de nieuwe versies van de Death Stranding, hoewel de ports in eerste instantie nog in 2023 zouden uitkomen. Uitgever 505 Games maakte in december bekend dat het spel zou worden uitgesteld naar 'begin 2024', zonder toen een concrete datum te noemen.