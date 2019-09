Death Strandings onlinegedeelte vergt geen PlayStation Plus-abonnement

Om het onlinegedeelte van Death Stranding te kunnen spelen hebben spelers hoogstwaarschijnlijk geen PlayStation Plus-abonnement nodig. Normaal gesproken is dat voor toegang tot de multiplayergedeeltes van PS4-games wel noodzakelijk.

Een Britse winkel heeft onlangs een PlayStation 4 Pro-bundel online gezet, waarbij de console een speciale stijl heeft die op Death Stranding is gebaseerd. Op de PlayStation 4 Pro-doos van deze bundel zit een sticker waarop staat dat het spel geen PlayStation Plus-abonnement nodig heeft.

Dit is grotendeels te verklaren doordat de multiplayer van Death Stranding afwijkt van de manier waarop de onlinegedeelte van games doorgaans in elkaar zitten. Zo is er, voor zover bekend, geen co-op of een modus waarin spelers het tegen elkaar kunnen opnemen. De multiplayer van het spel wordt door de makers omschreven als asynchroon. Spelers kunnen de gevolgen van de handelingen van andere spelers in hun wereld zien. Bijvoorbeeld als een andere speler een item achterlaat of een ladder plaatst, dan kunnen andere spelers dat in hun wereld zien en er eventueel gebruik van maken. In principe kan je als speler geen andere spelers zien, maar dus wel de effecten van hun handelingen. Spelers kunnen elkaar ook indirect helpen, bijvoorbeeld door spullen te sturen of schuilplaatsen te delen.

In de spelwereld draait het om steden die zich geïsoleerd hebben van andere steden en daarmee ook van de maatschappij. Hideo Kojima, van ontwikkelaar Kojima Productions, omschreef Death Stranding eerder als een 'volledig nieuwe type actiespel' waarin spelers de taak hebben om de verbinding tussen geïsoleerde steden te herstellen. Death Stranding komt op 8 november uit voor de PlayStation 4.