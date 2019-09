Politie biedt 'slimme keuzehulp' om online aangiftes beter te beoordelen

Slachtoffers van internetcriminaliteit krijgen voortaan eerst een aantal vragen voorgelegd als zij online aangifte doen. Daaruit moet blijken of de slachtoffers echt te maken hebben met een strafbaar feit. Als dat niet het geval is worden zij doorverwezen naar andere instanties.

Op die manier wil de politie het aantal onterechte aangiftes beter opvangen. De politie krijgt jaarlijks naar eigen zeggen 42.000 aangiftes binnen die gaan over fraude tijdens het kopen of verkopen van producten. In bijna een kwart van de gevallen blijkt er echter geen sprake te zijn van een strafbaar feit. Het gaat dan bijvoorbeeld om consumenten die een product niet geleverd kregen omdat een leverancier van een webwinkel met voorraadproblemen kampte. 'Je opgelicht voelen betekent niet altijd dat je ook in strafrechtelijke zin opgelicht bent', zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting.

Tijdens het doen van een aangifte komt er een 'slimme keuzehulp' met vragen over de oplichting. Die wordt overigens niet verplicht; slachtoffers kunnen kiezen er gebruik van te maken. Na het invullen van de vragen krijgt het slachtoffers advies over wat te doen. Dat kan het advies zijn om alsnog aangifte te doen, maar ook om bijvoorbeeld juist naar het juridisch loket te stappen, of een andere instantie die beter kan helpen. De keuzehulp moet bovendien leren van de vragen die burgers invoeren. In de toekomst kunnen er dan betere vragen worden gesteld. 'Op termijn' kan de politie die data ook gebruiken om te kijken of er patronen zitten in aangiftes

De politie kampt al jaren met een overdaad aan online aangiftes. Vorig jaar bleek al dat slechts een klein deel van de online misdaden wordt opgelost. Onderbezetting is een groot deel van het probleem. De slimme keuzehulp kan daarin helpen. Bij een normale aangifte moet een rechercheur die controleren, eventuele vervolgvragen stellen en de aangifte afhandelen, ook als blijkt dat het helemaal niet nodig was in de eerste plaats aangifte te doen. De keuzehulp gaat in de eerste plaats over oplichting via het internet. Andere vormen van cybercrime zoals ransomware moeten gewoon nog op de normale manier worden ingediend.