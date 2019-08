Politie sluit in Nederland gehost chatplatform wegens uitwisseling kinderporno

Na onderzoek van de Duitse politie is het in een Nederlands datacentrum gehoste chatplatform ChatStep onbereikbaar gemaakt. Het chatplatform was via het Tor-netwerk te bezoeken en werd volgens de Duitse politie gebruikt om kinderporno uit te wisselen.

Het Openbaar Ministerie van het Duitse Rostock en de recherche van Mecklenburg-Vorpommern deden sinds december 2017 na een tip onderzoek naar chatplatform ChatStep. Ze ontdekten dat enkele honderden gebruikers daar vanaf februari 2018 meer dan tweehonderd kinderpornoafbeeldingen en -video's uitwisselden. Met behulp van de Duitse federale recherchedienst Bundeskriminalamtes kwamen ze erachter dat de server via een in Dubai gehuisveste provider verhuurd werd en in een in Nederland gevestigd datacenter gehost werd.

Samen met het Nederlandse OM en de Nederlandse politie is de inhoud van de server in beslag genomen en sinds dinsdag is ChatStep offline. Bezoekers die de dienst via het Tor-netwerk willen benaderen krijgen sindsdien een waarschuwing te zien. Bij de actie zijn twee Franse en twee Duitse gebruikers geïdentificeerd en gearresteerd. Een van de Duitsers, uit Nordrhein-Westfalen, wordt ervan verdacht zijn eigen kind en andere kinderen voor misbruik via het chatplatform aangeboden te hebben, schrijft de NDR.