Android-malware steelt data uit populaire apps als WhatsApp en Facebook

Beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks heeft een analyse van Android-malware gepubliceerd die het zelf SpyDealer noemt. Deze richt zich op apparaten met verouderde Android-versies en maakt gebruik van een groot aantal technieken om gegevens te stelen, bijvoorbeeld uit populaire apps.

De malware is het meest effectief op apparaten met Android-versies tussen 2.2 en 4.4, omdat de gebruikte roottechniek alleen op die versies werkt. Op nieuwere varianten zou de malware echter alsnog gegevens kunnen bemachtigen, aldus het bedrijf. Volgens recente statistieken van Google draait ongeveer een kwart van alle Android-toestellen nog op die oude versies. Om roottoegang te verkrijgen, gebruikt SpyDealer de app Baidu Easy Root.

Palo Alto Networks zegt er niet zeker over te zijn op welke manier de malware wordt verspreid, zo komt deze niet voor in de Play Store van Google. Het bedrijf zegt aanwijzingen ervoor te hebben dat Chinese gebruikers geïnfecteerd worden via kwaadaardige wifi-netwerken. De malware zou sinds ongeveer anderhalf jaar in gebruik zijn en het lijkt erop dat hij zich nog in ontwikkeling bevindt. SpyDealer is in staat om commando's te ontvangen via een command and control-server.

Op die manier is de malware in staat om een groot aantal acties uit te voeren. Zo kan hij gegevens stelen uit veertig populaire apps, zoals Facebook, WhatsApp en Telegram. Daarvoor heeft de kwaadaardige software wel roottoegang nodig. De malware probeert bijvoorbeeld de databases van de verschillende apps uit te lezen en contacten te achterhalen. Via gebruik van de toegankelijkheidsdienst heeft de malware toegang tot de inhoud van berichten die op het scherm worden getoond, aldus het bedrijf.

Andere functionaliteit van SpyDealer is het opnemen van gesprekken, audio en video. Daarnaast is het mogelijk om screenshots te maken, de locatie van het apparaat te achterhalen en toegang te krijgen tot sms-berichten, telefooninformatie, gespreksgeschiedenis, contacten en wifi-informatie. Ten slotte kunnen oproepen vanaf een bepaald nummer automatisch aangenomen worden. Het bedrijf heeft Google van zijn bevindingen op de hoogte gesteld.