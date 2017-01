Door Sander van Voorst, woensdag 25 januari 2017 14:40, 59 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Check Point heeft mobiele Android-ransomware ontdekt, die in een Play Store-app aanwezig was. De zogenaamde 'Charger'-ransomware versleutelt geen bestanden, maar vergrendelt het toestel en dreigt sms-berichten en contacten door te sturen.

Om dat te voorkomen en het toestel weer te kunnen gebruiken, moet een slachtoffer een bedrag van 0,2 bitcoin aan de criminelen achter de malware betalen, aldus het bedrijf. Dat komt momenteel neer op ongeveer 167 euro. Volgens Check Point is dat een hoger bedrag dan andere mobiele malwarevarianten vragen. De kwaadaardige software was aanwezig in een app genaamd 'Energy Rescue', die belooft de accuduur van toestellen te verlengen. Tot nu toe zouden er geen betalingen aan het bitcoinadres van de criminelen hebben plaatsgevonden.

In tegenstelling tot andere Android-malware downloadt dit exemplaar niet op een later tijdstip de kwaadaardige componenten, maar heeft het deze al aan boord. Om niet op te vallen, maakt de malware gebruik van een aantal technieken om de aanwezigheid van kwaadaardige code te verbergen. Zo zet de malware bijvoorbeeld strings om in binary arrays, om inspectie moeilijker te maken, aldus Check Point. Bovendien controleert de malware eerst of er een emulatieomgeving aanwezig is, om aan analyse door onderzoekers te ontkomen.

Is Charger eenmaal aanwezig op het apparaat, vraagt de malware om beheerdersrechten en verschaft zich vervolgens toegang tot sms-berichten en contacten. Detecteert de software dat het toestel zich in Rusland, de Oekraïne of Wit-Rusland bevindt, dan voert deze geen kwaadaardige code op de smartphone uit. Volgens het beveiligingsbedrijf gebeurt dit om vervolging in eigen land of uitlevering te voorkomen. Na een melding door Check Point heeft Google de betreffende app uit de Play Store verwijderd. In 2012 voegde de zoekgigant een automatische malwarescanner aan zijn appwinkel toe onder de naam 'Bouncer'.

Check Point meldde onlangs ook dat het een variant van de zogenaamde HummingBad Android-malware heeft aangetroffen in twintig Play Store-apps. Deze nieuwe variant, genaamd HummingWhale, is meer dan twee miljoen keer gedownload en zorgt voor inkomsten door kwaadaardige advertenties te tonen en andere apps te installeren.