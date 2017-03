Door Sander van Voorst, vrijdag 17 maart 2017 17:40, 8 reacties • Feedback

Avast-beveiligingsonderzoeker Jakub Kroustek heeft een ransomwarevariant ontdekt die zich voordoet als een ddos-tool. De kwaadaardige software is voorzien van een Star Trek-thema en is de eerste ransomware die betaling vraagt in de Monero-valuta.

Hoewel de ransomware volgens Bleeping Computer nog geen slachtoffer gemaakt schijnt te hebben, heeft de malware enkele opvallende eigenschappen. Zo doet deze variant zich voor als een ddos-tool met de naam 'low orbit ion cannon', oftewel Loic, die in het verleden werd ingezet om ddos-aanvallen uit te voeren. De voornaamste gebruiker van de tool was de groepering Anonymous, die mensen in het gebruik van de tool instrueerde. Later zou blijken dat Loic de identiteit van de gebruiker prijsgaf, die zijn computer gebruikte als onderdeel van een aanval.

Daarnaast vraagt de Kirk-ransomware betaling via de Monero-cryptovaluta. Normaal gesproken is bitcoin het aangewezen betaalmiddel bij ransomware, maar de ontwikkelaars van deze variant gingen daar niet in mee. Het is onduidelijk waarom voor deze optie is gekozen, omdat slachtoffers vaak al moeite hebben om een betaling via bitcoin uit te voeren, merkt Bleeping Computer op. Een ander opvallend element is dat de ransomware vermeldt dat vooral bestanden die gerelateerd zijn aan games worden versleuteld. Zo richt de malware zich bijvoorbeeld op wotreplay- en unity3d-bestandsextensies.

Het Star Trek-thema komt op verschillende manieren terug in de ransomware. Zo worden versleutelde bestanden voorzien van de bestandsextensie 'kirked', als verwijzing naar het personage Kirk. Het decryptieprogramma draagt dan weer de naam 'Spock'.