Een malware-infectie met ransomware zorgde er tussen 12 en 15 januari voor dat een groot deel van de politiecamerasystemen van de Amerikaanse stad Washington D.C. versleuteld werden. Het ging om de systemen die voor de opslag van de camerabeelden verantwoordelijk zijn.

Gemeentefunctionarissen lieten aan The Washington Post weten dat 123 van de in totaal 187 systemen geïnfecteerd waren, wat neerkomt op ongeveer 65 procent. Hierdoor was het niet mogelijk om camerabeelden op te nemen in de week voor de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens een woordvoerder was de openbare veiligheid niet in gevaar door het incident en had het geen gevolgen voor lopende onderzoeken. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de infectie, al schrijft de krant dat het ging om een afpersingspoging.

Onbekend is welke soort ransomware is gebruikt. De krant schrijft alleen dat het gaat om twee varianten. Medewerkers van de gemeente waren in staat om de infectie op te schonen door een hernieuwde installatie van de systemen. Er zou geen losgeld zijn betaald voor decryptie. De malware was alleen aanwezig op de systemen die de opslag verzorgen voor publieke camera's en is niet in andere systemen binnengedrongen. Sommige ransomwarevarianten gaan actief op zoek naar netwerkschijven om zich verder te verspreiden.

Ransomware leidde al eerder tot problemen in een Amerikaanse stad, toen criminelen de systemen van de vervoersbedrijven van San Francisco met de HDDCryptor-variant besmetten. Zij eisten toen 100 bitcoin voor decryptie, wat op dat moment neerkwam op ongeveer 68.500 euro. Als gevolg van de versleutelde systemen konden reizigers tijdelijk gratis het openbaar vervoer gebruiken.