Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 10:58, 198 reacties • Feedback

Apple, Google en Facebook zijn naar verluidt samen een brief aan het schrijven naar de Amerikaanse president Donald Trump over diens immigratiestop. De bedrijven zijn bang dat ze nadeel ondervinden, omdat ze werknemers uit diverse landen niet naar de VS kunnen halen.

Apple, Google, Facebook en diverse andere bedrijven zoals Uber schrijven in de brief, die Recode heeft gepubliceerd, dat ze zich zorgen maken over de vele visumhouders uit de landen waarvoor een immigratiestop geldt. Zij stellen dat 'die hard werken in de Verenigde Staten en bijdragen aan het succes van ons land'. "In een wereldwijde economie is het van kritiek belang dat we de beste en intelligentste mensen van over de hele wereld blijven aantrekken", aldus de bedrijven. De drie techbedrijven hebben zich eerder uitgesproken tegen de immigratiestop, maar hebben het bestaan van de brief en de inhoud vooralsnog niet bevestigd. Recode staat bekend als een betrouwbare site die goede connecties heeft in Silicon Valley.

Veel techgiganten hebben medewerkers uit een groot aantal verschillende landen, die soms op de hoofdkantoren in de Verenigde Staten werken of anders vaak om uiteenlopende redenen naar de VS moeten komen. De immigratiestop maakt dat de komende maanden niet mogelijk. De Amerikaanse president Trump voerde de immigratiestop anderhalve week geleden in met een decreet. Volgens dat decreet mogen inwoners van zeven landen met een in meerderheid islamitische bevolking de Verenigde Staten niet meer in. Die immigratiestop duurt vier maanden en voorkomt volgens Trump dat terroristen het land inkomen.

De Californische techbedrijven zijn niet de enige organisaties in de techindustrie die zich verzetten tegen de immigratiestop. Microsoft en Amazon gaan een stap verder en verlenen medewerking aan een rechtszaak die moet uitwijzen of het decreet in strijd is met de Amerikaanse grondwet.