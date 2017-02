Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 februari 2017 10:39, 51 reacties • Feedback

Submitter: Nieuwevolger

Oculus moet ZeniMax een schadevergoeding van 500 miljoen dollar betalen, onder andere wegens het breken van een geheimhoudingsverklaring. De jury oordeelde ook dat John Carmack eigendom van ZeniMax meenam naar Oculus, maar er was geen sprake van diefstal van bedrijfsgeheimen.

Tijdens de zaak bij de rechtbank van Dallas oordeelde de jury grotendeels in het voordeel van ZeniMax Media Inc. Als gevolg hiervan moet Oculus 200 miljoen dollar aan schade vergoeden wegens het breken van een non-disclosure agreement en 50 miljoen dollar voor het inbreuk maken op auteursrecht. Zowel Oculus als oprichter Palmer Luckey moeten daarnaast 50 miljoen dollar betalen voor misbruik van merkrechten en de andere oprichter, Brendan Iribe, moet hiervoor 150 miljoen dollar betalen. Omgerekend komt het totale toegekende bedrag neer op 463 miljoen euro.

Onderdeel van de zaak was verder de diefstal van bedrijfsgeheimen. Deze claim is terug te voeren op de overgang van John Carmack van id Software, onderdeel van ZeniMax, naar Oculus. ZeniMax beweert dat Carmack computercode en belangrijke kennis van technologie voor het ontwikkelen van een vr-bril meenam bij die overgang. Samen met andere voormalige ZeniMax-medewerkers kon Oculus zo zijn Rift-bril bouwen dankzij onderzoek en auteursrechtelijk beschermde code van ZeniMax, luidde de claim.

Carmack gaf tijdens de zaak toe e-mails met code voor virtualrealitytoepassingen meegenomen te hebben naar Oculus. De jury oordeelde dat hij daarmee eigendom van ZeniMax meenam, maar hij hoeft geen schadevergoeding te betalen, aldus Bloomberg. In 2014 liet Carmack weten id Software juist verlaten te hebben omdat hij niet, of te weinig, aan vr mocht werken.

Oculus verklaarde vooral blij te zijn dat de jury de claims over diefstal van bedrijfsgeheimen niet bewezen achtte. Het bedrijf heeft altijd beweerd dat de Rift met Oculus-technologie is ontwikkeld. Wel gaat het bedrijf in beroep tegen het vonnis. ZeniMax beraadt zich op volgende stappen. Het bedrijf sluit een poging de verkoop van de Rift-bril te stoppen niet uit, schrijft Polygon.