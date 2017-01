Door Joris Jansen, vrijdag 27 januari 2017 13:48, 21 reacties • Feedback

ZeniMax Media heeft in de rechtszaak tegen Facebook een schadevergoeding van zes miljard dollar geŽist. Het mediabedrijf stelt dat Facebook voor de ontwikkeling van de Oculus Rift technologie heeft gebruikt waarvan de gamemaker het intellectueel eigendom bezit.

Ook heeft ZeniMax Media volgens de website Law360 tijdens het slotpleidooi honderden miljoenen dollars schadevergoeding geëist van Oculus VR-technologiebaas John Carmack, Oculus VR-oprichter Palmer Luckey en de voormalige Oculus VR-directeur Brendan Iribe.

De rol van John Carmack is cruciaal in deze zaak. Hij was werknemer van id Software, waarvan ZeniMax Media het moederbedrijf is. Facebook kocht in 2014 Oculus VR. Carmack zou volgens ZeniMax Media de code achter de Oculus Rift hebben geschreven en deze hebben meegenomen naar Oculus VR, toen hij daar in 2013 ging werken na zijn vertrek bij id Software.

Facebook en Oculus VR ontkennen dat de Oculus Rift gebruikmaakt van al eerder door Carmack geschreven code, en stellen dat de vr-bril vanaf de grond is opgebouwd. Daardoor kan er volgens de partijen geen intellectueel eigendom van ZeniMax Media gestolen zijn. Volgens Zuckerberg was de technologie achter de Oculus Rift nog niet volledig ontwikkeld toen Facebook Oculus VR kocht.

Vorige week bleek tijdens de getuigenis van Mark Zuckerberg dat de overnameprijs die Facebook heeft betaald voor Oculus VR niet twee miljard dollar maar eigenlijk drie miljard dollar was. De directe overnameprijs bedroeg twee miljard dollar, maar er werd nog een miljard dollar opzij gezet voor de uitbetaling van bonussen en het behoud van werknemers van Oculus VR.