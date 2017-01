Door Sander van Voorst, vrijdag 27 januari 2017 14:06, 26 reacties • Feedback

LeakedSource, een controversiële site die gegevens uit uitgelekte databases te koop aanbiedt, is momenteel offline. In een forumpost zegt een gebruiker dat dit het gevolg is van een politieactie en dat de site niet meer terug zal komen.

In het bericht, dat ook via Pastebin te lezen is, zegt een gebruiker met de naam 'LTD' dat er een inval bij LeakedSource heeft plaatsgevonden waarbij alle ssd's in beslag zijn genomen. De eigenaar zou niet zijn opgepakt en alle servers zouden onderzocht worden. Ars Technica heeft een poging ondernomen om contact met de personen achter te site op te nemen, zonder succes. Volgens de site was LeakedSource ongeveer vijftien maanden online. De identiteit van de forumposter is onbekend.

Via de website LeakedSource, die toegang verschafte tot meer dan drie miljard wachtwoorden, konden gebruikers gratis opzoeken of hun gegevens voorkwamen in een uitgelekte database. Tegen betaling was het mogelijk alle databases te doorzoeken, die volgens Ars Technica ook door LeakedSource zelf werden gekraakt. Hierdoor was het mogelijk om bijvoorbeeld bestaande accounts binnen te dringen, als deze met hetzelfde wachtwoord beveiligd waren dat in een gekraakte database voorkwam.

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt biedt een soortgelijke dienst aan onder de naam 'HaveIbeenpwned'. Het verschil met LeakedSource is dat hij personen alleen laat controleren of hun gegevens in een uitgelekte database voorkomen. Hij biedt geen toegang tot de gegevens zelf. Via zijn website is bijvoorbeeld te controleren of een gebruikersnaam of e-mailadres voorkomt in een gehackte database, zoals die van Adobe, MySpace, LinkedIn en Dropbox.

Hunt reageert in een eigen blogpost op het nieuws en schrijft dat er bij hem 'nooit twijfel heeft bestaan dat de site voor destructieve doeleinden werd gebruikt'. Hij hoopt dat degene achter de site 'er opnieuw over nadenkt hoe er op ethische wijze met persoonlijke gegevens om kan worden gegaan'.

Het is niet bekend wie er achter LeakedSource zitten. Wired schreef in december een achtergrondartikel over de dienst, daarin staat dat sommige personen achter de website nog op school zitten.