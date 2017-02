Door Sander van Voorst, maandag 6 februari 2017 11:34, 15 reacties • Feedback

De Nederlandse student Nelson Berg, die eerder lekken vaststelde bij de HvA en UvA, heeft een lek gevonden in de site van Kamernet. Zo was het mogelijk om 1,3 miljoen privéberichten in te zien, bijvoorbeeld die tussen potentiële huurders en verhuurders zijn verstuurd.

Berg heeft zijn bevindingen gepubliceerd op zijn eigen blog. Daar schrijft hij dat hij het lek ontdekte doordat hij op zoek was naar een kamer in Amsterdam. Hij kwam erachter dat het mogelijk was om via de Messages-api berichten met een id op te vragen die niet aan hemzelf toebehoorden, waardoor toegang tot de privéberichten van anderen mogelijk was. Door een script te schrijven dat elk tienduizendste bericht opvroeg, kon hij uitkomen op een schatting van 1,3 miljoen berichten. Een woordvoerder van Kamernet bevestigt deze inschatting tegenover Tweakers.

Berg legt uit dat hij weinig kan zeggen over de inhoud van de berichten. "Veel mensen proberen zich op die manier te introduceren en daarom staat er vaak persoonlijke informatie in. Daar kunnen bijvoorbeeld contactgegevens tussen zitten, als deze zijn uitgewisseld." Ook zouden er foto's inzichtelijk zijn geweest, al zegt de woordvoerder van Kamernet dat niet elk profiel van een foto is voorzien. Hij zegt verder dat het lek binnen een half uur na de melding was opgelost.

"Nadat de melding binnen was, hebben wij ons hele devteam van hun taken afgehaald om hiernaar te kijken en te zoeken naar vergelijkbare lekken", aldus de woordvoerder. Door de logs zo ver mogelijk terug te controleren zou zijn gebleken dat behalve Berg niemand anders toegang had tot de gegevens. Het lek is inmiddels gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Door de aard van de hack en het gebrek aan negatieve intenties ziet Kamernet op dit moment geen noodzaak om het lek aan de getroffen gebruikers te melden.