Door Julian Huijbregts, woensdag 1 februari 2017 17:17, 11 reacties • Feedback

Volgens onderzoek meldt maar een derde van bedrijven met dertig of meer medewerkers datalekken. Zo'n 41 procent doet dat niet en 26 procent zegt niet te weten of het gedaan is. Volgens het onderzoek waren er vorig jaar zo'n 24.000 lekken, bij de AP zijn 5500 lekken gemeld.

Onderzoeksbureau Pb7 Research voerde het onderzoek uit bij 310 Nederlandse bedrijven, in opdracht van Kaspersky Lab. De respondenten gaven in het onderzoek aan hoe ze omgaan met datalekken. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft te maken gehad met een of meerdere lekken. Volgens het bureau zijn er in Nederland ruim 23.000 bedrijven met dertig of meer medewerkers. Veel van de ondervraagde bedrijven hebben te maken gehad met meerdere datalekken en zodoende komt het onderzoeksbureau uit op een totaal van 24.000 datalekken.

Bedrijven die toegeven dat er een datalek niet is gemeld, zeggen veelal dat te doen omdat de impact van het lek beperkt of onduidelijk is. Op de tweede plaats komt angst voor reputatieschade. Ook zegt 15 procent geen melding te doen om verder misbruik van het datalek te willen voorkomen.

Het verlies van apparatuur zoals laptops, pc's of smartphones is de voornaamste oorzaak van datalekken. Verlies van informatiedragers zoals usb-sticks en cd-roms komt op de tweede plaats. Daarna komen diefstal van apparatuur en informatiedragers, en datadiefstal door eigen medewerkers. Datalekken komen volgens de bedrijven relatief weinig voort uit de gevolgen van een hack of besmetting met ransomware. In 13 procent van de gevallen worden die oorzaken opgegeven.

De Autoriteit Persoonsgegevens maakte eind december bekend dat er 5500 meldingen binnen zijn gekomen gedurende 2016. Voordat de meldplicht actief werd, maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie nog een schatting dat er in een jaar tijd 60.000 meldingen werden verwacht, al is dat later om onduidelijke redenen bijgesteld naar 6000 meldingen.

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens laat aan Tweakers weten dat het onderzoek het vermoeden dat organisaties datalekken niet melden onderschrijft. Dat vermoeden sprak de autoriteit in mei vorig jaar voor het eerst uit.