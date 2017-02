Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 17:42, 2 reacties • Feedback

GoPro heeft zijn drone Karma weer in de verkoop gedaan. Het bedrijf haalde de quadcopter uit de verkoop, omdat hij soms uit de lucht viel. Dat probleem heeft GoPro verholpen door de accu beter te vergrendelen in de behuizing.

De Karma is per direct weer verkrijgbaar in de Verenigde Staten en komt in de lente uit in meer landen, zo laat GoPro weten. Bovendien komt er een Flight Kit voor gebruikers die al een Karma Grip hebben en de drone willen aanschaffen.

GoPro heeft in de maanden sinds het van de markt halen van de drone de vergrendeling van de accu aangepast. Dat was nodig, omdat sommige Karma-drones de aansluiting met de accu verloren terwijl ze in de lucht waren. Door het gebrek aan stroom vielen ze in een keer uit de lucht. Omdat dat kon leiden tot gevaarlijke situaties, haalde de fabrikant alle 2500 tot dan toe verkochte vliegmachines terug.

De GoPro Karma-drone werd op 19 september gepresenteerd en was een maand later te koop voor een adviesprijs van 869,99 euro. Het is een compacte quadcopter, die opgevouwen kan worden en werkt in combinatie met de GoPro Hero5-actiecamera. Dankzij accessoires kan hij ook werken met de Hero4 en Hero5 Session.