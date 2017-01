Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 12:44, 7 reacties • Feedback

Submitter: jip_86

GoPro heeft op de CES-beurs laten weten dat het zijn teruggeroepen Karma-drone dit jaar opnieuw wil uitbrengen. Het bedrijf geeft geen details over over de hernieuwde release en zegt in februari meer informatie te delen.

GoPro schrijft dat het op dit moment tests van de drone aan het afronden is. In november moest het bedrijf, dat voornamelijk bekend is van zijn actioncams, de drone terugroepen. Destijds bleek dat sommige exemplaren uit de lucht konden vallen tijdens het vliegen. Daarover zegt het bedrijf dat dit te maken had met een mechanisch defect dat invloed had op de manier waarop de accu was bevestigd. Daardoor kon de energietoevoer aan de drone onderbroken worden.

GoPro heeft geen grote nieuwe producten op de CES-elektronicabeurs getoond en maakt alleen melding van toegang tot nieuwe sensorgegevens van de reeds beschikbare Hero5 Black-camera via de Quik-app. Daarnaast kondigt het een Karma Grip-stabilisator aan.

In november maakte GoPro het ontslag van tweehonderd medewerkers en het vertrek van directeur Tony Bates bekend. Deze mededeling volgde op ontslagen die eerder in 2016 al hadden plaatsgevonden. Het bedrijf heeft al langere tijd te maken met teruglopende verkoopcijfers.