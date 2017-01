Door Willem de Moor, donderdag 5 januari 2017 13:06, 8 reacties • Feedback

Tijdens de CES in Las Vegas heeft Deepcool vier behuizingen aangekondigd, waarvan drie met voorge´nstalleerde waterkoeling. De vierde behuizing maakt gebruik van vier compartimenten. Daarnaast toonde het bedrijf een groot aantal rgb-koelers.

De meest opvallende behuizing die Deepcool toonde is de Quadstellar-behuizing, die sterk lijkt op Tristellar-behuizing die het bedrijf eerder uitbracht. Zoals de naam doet vermoeden heeft de Quadstellar een extra compartiment, waarmee het totaal op vier komt. In elk compartiment worden componenten ondergebracht, die zo thermisch gescheiden van elkaar zijn. Zo is er een compartiment voor harde schijven, de voeding, het moederbord en de videokaart. Hoe de scheiding tussen die laatste twee in zijn werk gaat maakt Deepcool niet bekend, maar waarschijnlijk is daar een verlengkabel voor de pcie-lanes voor nodig. De luchtinlaat in de compartimenten wordt door sensors geregeld. Een prijs maakte Deepcool nog niet bekend, wel dat de Quadstellar in mei verkrijgbaar moet zijn.

De drie overige behuizingen worden geleverd met voorgeïnstalleerde waterkoeling. De kleinste is de Baronkase die geschikt is voor matx-systemen en geleverd wordt met een waterkoeler met 120mm-radiator. Die Captain EX120 heeft een zichtbare waterstroomindicator. De behuizing is voorzien van rgb-leds die diverse onderdelen verlichten en de Baronkase is vanaf april voor 130 dollar verkrijgbaar. De Earlkase is een atx-behuizing met een voorgeïnstalleerde 140mm-waterkoeler en heeft twee compartimenten. Een glazen zijpaneel biedt zicht op de componenten, die weer met rgb-leds verlicht worden. De Earlkase is vanaf april voor 150 dollar te koop.

Het topmodel is de New Ark 90, een atx-behuizing die voorzien is van een glazen zij- en toppaneel. In de behuizing zit een 280mm-radiator als onderdeel van de Captain 280EX-waterkoeler ingebouwd en daarnaast zorgen drie 140mm-ventilators voor airflow. De behuizing heeft nog geen adviesprijs gekregen en is iets later, in mei, verkrijgbaar. De Captain-waterkoelers zijn vanaf maart ook los verkrijgbaar, waarbij de 120EX 100 dollar kost en de 280EX 130 dollar moet gaan kosten.

Naast de behuizingen kondigde Deepcool twee ventilatorseries met rgb-verlichting aan. De MF120GT-set bestaat uit drie ventilators met rgb-strips op een x-vormige behuizing die middels een smartphone-app bediend kunnen worden. Het setje kost honderd dollar. De MF120-ventilator is een frameless-ontwerp dat ook van rgb-verlichting is voorzien en waarvan de ventilatorbladen vrij zijn: ze zitten niet in een tunnel gemonteerd. De rgb-verlichting is weer met een app te bedienen. De setjes zijn vanaf april verkrijgbaar voor en wordt voor 90 dollar met drie ventilators geleverd.