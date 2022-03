DeepCool brengt CL500-atx-behuizing uit voor 80 euro

DeepCool brengt de CL500-behuizing uit, een atx-behuizing met een glazen zijpaneel die onder andere plek biedt aan zes 120mm-ventilatoren of twee systemen voor vloeibare koeling voor de airflow.

De DeepCool CL500 meet 473X226X519mm en heeft een zijraam van gehard glas dat zicht biedt op het binnenwerk. Dat paneel en het zijpaneel aan de andere kant zijn magnetisch bevestigd voor eenvoudige toegang tot de componenten.

DeepCool levert de behuizing inclusief één 120mm-fan aan de achterkant en in aanvulling daarop zijn aan de voorkant drie 120mm- of twee 140mm-ventilatoren te bevestigen, evenals twee 120mm-fans aan de bovenkant. Als alternatief kunnen gebruikers aan de voorkant en bovenkant radiators voor waterkoeling bevestigen; bij de voorzijde gaat het om maximaal 360mm-koelers, bij de bovenzijde om maximaal 240mm-varianten.

Standaard is een pwm-fanhub geïnstalleerd en het i/o-paneel bevat drie usb-poorten waaronder een usb 3.1 gen2-poort van type c. Verder kan de kast videokaarten met een maximale lengte van 330mm en koelers met een hoogte tot 165mm huisvesten. De CL500 is per direct beschikbaar voor 80 euro.