Deepcool voorziet Gammaxx 400-cpu-koeler van meer koelvinnen en extra fan

Deepcool heeft een vernieuwde versie van zijn Gammaxx 400-processorkoeler uitgebracht. De luchtkoeler heeft volgens de fabrikant meer koelvinnen die dichter op elkaar zitten. Ook levert Deepcool twee fans met de cpu-koeler, waar de vorige versie een enkele ventilator had.

De Gammaxx 400 EX heeft 56 koelvinnen waardoor het koeloppervlak volgens Deepcool 20 procent groter is dat van zijn voorganger. De koeler beschikt over vier koperen heatpipes die door het aluminium koelblok lopen. De twee meegeleverde 120mm-fans draaien tussen de 500 en 1500 rpm en produceren tot 27,6 dBa aan geluid. De ventilatoren verplaatsen tot 90 kubieke meter lucht per uur en bieden een statische druk van 2,07mmH 2 O. De fans en de bovenkant van de cpu-koeler zijn beide zwart.

Ook is compatibiliteit met ram-dimms verbeterd, door een nieuw montagesysteem voor de fans. De luchtkoeler is 157,5 mm hoog, 129 mm wijd en 103 mm dik wanneer alle fans gemonteerd zijn. De Gammaxx 400 EX weegt daarnaast 930 gram, en is compatibel met alle recente platforms van AMD en Intel. TechPowerUp schrijft dat de Gammaxx 400 EX naar verwachting zo'n 39 dollar gaat kosten. Omgerekend en met btw komt dat neer op ongeveer 42,54 euro. De officiële europrijs is nog niet bekend.