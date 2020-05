YouTuber toont foto's en details van Google Pixel 4a-camera

Een YouTuber uit Cuba heeft meer informatie over de camera van Googles Pixel 4a-smartphone online gezet. Het toestel lijkt tdezelfde Sony IMX363-sensor te bevatten als de Pixel 3, 3a en 4. Ook zijn foto's gemaakt met de Pixel 4a verschenen.

Julio Lusson laat op Twitter een aantal foto's zien die zijn gemaakt met de Pixel 4a. Hij is de presentator van het Cubaanse YouTube-kanaal TecnoLike-plus en heeft ook een nieuwe Spaanstalige video online gezet met informatie over de Pixel 4a. In maart toonde hetzelfde YouTube-kanaal al een hands-onvideo van de Pixel 4a-smartphone. De nieuwe video gaat verder in op de camera van het toestel. Foto's die in de video getoond worden zijn in groter formaat te zien bij Android Police.

Het prototype van de Pixel 4a dat in handen is van de YouTuber bevat een Sony IMX363-sensor. Dat is dezelfde sensor die Google gebruikt voor de primaire camera van de Pixel 3, 3a en 4. Het is een 12-megapixelsensor van het 1/2,55"-formaat. Op de sensor zit een lens met een diafragma van f/1.73 en de Pixel 4a-camera heeft zowel optische als elektronische beeldstabilisatie. De frontcamera is een Sony IMX355 met een f/2-lens en elektronische stabilisatie. Daarmee is de frontcamera identiek aan die van de Pixel 3.

Volgens een gerucht brengt Google de Pixel 4a op 22 mei uit. Eerder bleek al dat het toestel een 5,8"-oledscherm krijgt met een gat voor de frontcamera. In de telefoon zit een Snapdragon 730-soc, 6GB ram, 64GB flashopslag en een 3040mAh-accu.

Pixel 4a-foto's gemaakt door TecnoLikePlus