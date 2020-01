Google start 12 mei zijn I/O-conferentie met vermoedelijk Pixel 4a-aankondiging

Google houdt zijn I/O 2020-ontwikkelaarsconferentie van 12 tot en met 14 mei in zijn thuisbasis in Mountain View, Californië. Verwacht wordt dat het bedrijf onder andere de Pixel 4a-smartphones gaat aankondigen tijdens het evenement.

De topman van Google-moederbedrijf Alphabet, Sundar Pichai, maakte de data van Google I/O 2020 bekend in een tweet. Even daarvoor had Google al zijn jaarlijkse teaser voor het evenement online gezet. I/O is Googles ontwikkelaarsconferentie en op de eerste dag kondigt het bedrijf in zijn Shoreline Amphitheatre traditiegetrouw nieuwe diensten, software en hardware aan.

De verwachting is dat Google onder andere de Pixel 4a zal aankondigen. Vorig jaar introduceerde Google de Pixel 3a en 3a XL tijdens I/O 2019. Er zijn aanwijzingen dat Google werkt aan mainstreamsmartphones met een Snapdragon 730 en een Snapdragon 765, schreef XDA eerder deze maand.

Verder is er de mogelijkheid dat Google het evenement gepaard laat gaan met de release van een Android-bèta en zouden er nieuwe Nest-producten gedemonstreerd kunnen worden.