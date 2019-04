Google komt op I/O met software voor mensen met spraakproblemen

Google is van plan om tijdens zijn I/O-conferentie in mei Project Euphonia uit de doeken te doen. Met dit project hoopt Google naar eigen zeggen mensen met spraakproblemen 'hun stem weer terug te geven'. Nadere details ontbreken nog.

Het project wordt besproken tijdens een van de sessies op I/O, zo ontdekte 9To5Google. Tijdens 'Designing for Accessibility' gaat Google-medewerker Michael Brenner bespreken hoe zijn bedrijf mensen die problemen hebben met spreken via software gaat helpen.

Meer details over Project Euphonia ontbreken echter vooralsnog. Daardoor is nog niet bekend hoe de softwarehulp eruit komt te zien. Het is echter aannemelijk dat het gaat om een uitbreiding van de tekst-naar-spraakfunctionaliteit die Google al biedt, en die bijvoorbeeld ook in Google Translate en Google Assistant zit.

Vorig jaar toonde Google op zijn I/O-conferentie al slimme software voor het doen van telefoongesprekken, waarbij de software in natuurlijke spraak met de persoon aan de andere kant van de lijn leek te communiceren.