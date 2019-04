Apple: schermtijd-apps die wij uit App Store verwijderden, misbruikten mdm

De verwijderde schermtijd-apps voor iOS misbruikten de functie van mobile device management en verzamelden daardoor veel meer data dan is toegestaan, meldt Apple. De verwijdering daarvan zou een beveiligingsmaatregel zijn geweest.

Apple wijst erop dat het gebruik van mdm voor een schermtijd-app tot problemen kan leiden. "Buiten de controle om die de app zelf heeft over het toestel van de gebruiker, heeft onderzoek aangetoond dat mdm-profielen door hackers misbruikt kunnen worden om toegang te krijgen voor kwaadaardige doeleinden."

De verwijderde apps, 11 van de 17 populairste in deze categorie, gaven gebruikers toegang tot data over de tijd die ze doorbrachten in diverse apps en gaven bovendien mogelijkheden om die te beheren. Dat konden ouders bijvoorbeeld doen bij kinderen. Sommige van die apps werken crossplatform, dus ook op Android-apparaten. Dat kan alleen door gebruik van de mdm-functie, die bedrijven gebruiken voor het beheer van gevoelige data op telefoons van medewerkers.

Apple claimt dat het de ontwikkelaars in kwestie op de hoogte stelde van de overtreding van de richtlijnen van de App Store en dat ze dertig dagen kregen om de app aan te passen, op straffe van verwijdering als ze dat niet zouden doen. Twee ontwikkelaars zeiden eerder tegen The New York Times dat hun app zonder waarschuwing uit de App Store verdween.

Apple verdedigt de verwijdering van de apps, nadat de krant een artikel besteedde aan het onderwerp. Het artikel impliceerde dat Apple de apps heeft verwijderd, omdat het zelf sinds september vorig jaar een methode heeft zitten in iOS om schermtijd te beperken. Sommige ontwikkelaars van die apps zijn al failliet, andere zeggen dat hun onderneming in gevaar is door de maatregelen die Apple heeft genomen.

Het is niet de eerste keer dat de iPhone-maker in opspraak raakt over applicaties waarbij Apple vergelijkbare functionaliteit biedt. Apple claimt dat het alle apps hetzelfde behandelt. "Ook als die concurreren met onze eigen diensten", aldus een woordvoerder. Het bekendste voorbeeld is de klacht van Spotify tegen Apple, waarbij laatstgenoemde wordt beschuldigd van machtsmisbruik ter promotie van het eigen Apple Music. De Nederlandse toezichthouder ACM begon eerder deze maand een onderzoek naar Apple wegens het beleid in de App Store.